Названы 25 лучших игровых ноутбуков 2024 г.

60−70 тысяч рублей (с RTX 3050)

Thunderobot 911S Core SD. Его легко отремонтировать, можно купить везде, он быстро работает для ноутбука с RTX 3050. При этом у него посредственный дисплей, 8 ГБ оперативной памяти (нужно сразу расширять до 16 ГБ), при добавлении второго SSD будет SATA 2,5″. Работает на процессоре Core i5−12450H. Цена: около 70 тысяч рублей.

ASUS TUF Gaming F15. Модель знакомого и понятного бренда. У этого ноута очень высокая автономность: аккумулятор на 90 Вт*ч. Также продаётся он в хорошей конфигурации, которую не нужно улучшать, купить его можно на Ozon. Из минусов: нельзя посмотреть до покупки, очень тусклый экран. Цена: 73 тысячи рублей.

Acer Nitro V15. Работает на процессоре Core i5−13420H. Стоит 78 тысяч рублей. Ноутбук тонкий, лёгкий, у него есть Thunderbolt 4. Купить можно на Ozon. Среди недостатков: шумит под нагрузкой, очень посредственный экран, нельзя посмотреть до покупки, его RTX 3050 с TGP на 65 Вт на 20% медленнее конкурентов.

LYAMBDA LLT161M01UWLR_SG. Ноутбук с Ryzen 5 6600H. У него идеальный для работы экран с разрешением 2,5К, очень быстрая видеокарта. При этом производитель и платформа у этой модели необычные, её сложно найти, а ОЗУ на 8 ГБ нужно сразу расширять до 16 ГБ. Стоимость: 70 тысяч рублей.

80−90 тысяч рублей (с RTX 4050)

MAIBENBEN X16A-R77445. Работает с Ryzen 7 7435H. Минус у него лишь один: наличие процессора без встроенного видеоядра. Поэтому и время работы от батареи у этого ноутбука небольшое. Цена: 86 тысяч рублей.

Gigabyte G6 MF-52KZ853SD. Оснащён Core i5−13500H. Стоит 88−89 тысяч рублей. При этом найти его за такую цену удаётся не всегда, а выше 100К и брать нет смысла. Кроме того, у этого ноута посредственный экран.

ASUS TUF Gaming A15. На нём стоит Ryzen 5 7535H. Если вы найдёте его за 90 тысяч рублей, то недостатков у него не будет. А вот за 100 тысяч рублей и дороже лучше не покупать.

100−110 тысяч рублей (с RTX 4060)

TANSHI X15F. Это самый доступный ноутбук с RTX 4060. Процессор стоит на нём Ryzen 7 7435H. У него хорошие возможности для модернизации, есть поддержка Wi-Fi 6. При этом лэптоп мало работает от батареи, он всегда есть в продаже. Цена: 95 тысяч рублей.

MECHREVO Dragon 16Q. Оснащён Ryzen 7 7735H. Под нагрузкой модель довольно сильно шумит, по гарантии можно обратиться с поломкой только в магазин, а ещё MECHREVO Dragon 16Q не поставляется в Россию официально. Цена: 105 тысяч рублей.

Lenovo LOQ 15IRX9. Работает с Core i5−13450HX. При этом он шумит под нагрузкой, имеет цену выше лимита, у него нет картридера, TB4, USB4. Стоимость: 115 тысяч рублей.

120−150 тысяч рублей (с RTX 4070)

MECHREVO Aurora 16 Pro. Это ноутбук с процессором Core i7−13650HX. Стоит он 126 тысяч рублей. Из минусов: отсутствие Thunderbolt 4 и USB4, сильный шум под нагрузкой, по гарантии можно обращаться только в магазин, в РФ официально модель не поставляется.

ARDOR GAMING NEO G15. Работает на базе Core i7−13620H. Недостатки у него типичные для игровых моделей: плохой звук, шум под нагрузкой, низкая автономность. Также вы можете добавить второй SSD, но формата SATA 2,5″. Цена: 136 тысяч рублей.

AORUS 16X. Его вы можете приобрести за 134,5 тысячи рублей. При этом оперативной памяти у него всего 8 ГБ, также он очень шумный. В остальном недостатков нет.

ASUS TUF Gaming A15. Среди минусов модели выделяется шум под нагрузкой, отсутствие картридера. Стоит ноутбук 140 тысяч рублей.