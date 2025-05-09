Названы лучшие iPad без переплаты для покупки в 2025 г.

iPad 11 - оптимальный планшет для большинства из нас. Он понравится как детям, так и родителям, бабушкам, дедушкам. Справится он также почти с любыми задачами. На солнце, правда, его дисплей будет бликовать. Работает планшет на А16. Может потянуть любые игры, хоть и не все на максимальных настройках. Звук, правда, у него немного слабоват, но спасут наушники. Также он не совсем подходит тем, кто зарабатывает графическим дизайном, монтажом видео в 4К и т. п.

iPad Air доступен в диагоналях 11" и 13". Оснащён он чипом М3, который мощнее, чем А16, примерно в два раза. Это значит, что планшета вам хватит и для повседневных дел, и для профессиональных "тяжёлых" задач. Также iPad Air поддерживает Pencil Pro с новыми жестами и функциями, поэтому он подходит дизайнерам и художникам.

iPad Pro - самый дорогой и мощный планшет от Apple. Он получил OLED-матрицу (Tandem OLED), за счёт чего у модели повысилась яркость. Частота обновления экрана у Pro-версии 120 Гц, вместо Touch ID у неё стоит Face ID, есть поддержка Thunderbolt 4, более громкий и чёткий звук, мощный чип М4. Главная же проблема этой модели в том, что нет ни одной программы, которая бы могла на 100% реализовать весь её потенциал.