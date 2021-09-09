Названы плюсы и минусы бюджетного игрового ноутбука Haier

Илья Корнейчук считает, что заявленная цена (около 65 тысяч рублей) на ноутбук Haier GG1500A завышена. И он объяснил, в каких недоработках это проявляется.

Во-первых, частота обновления экрана. Максимально у GG1500A она составляет всего 60 герц. В то же время даже за меньшие деньги сейчас можно легко приобрести девайс с частотой 120 герц и выше. При этом их производительность может оказаться даже лучше, чем у Haier.

Во-вторых, звук. При просмотре концерта, по оценке Ильи, он по качеству ниже среднего.