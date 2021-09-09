Названы плюсы и минусы бюджетного игрового ноутбука Haier

Названы плюсы и минусы бюджетного игрового ноутбука HaierЭксперт считает, что модель не стоит своих денег
Илья Корнейчук считает, что заявленная цена (около 65 тысяч рублей) на ноутбук Haier GG1500A завышена. И он объяснил, в каких недоработках это проявляется.
Во-первых, частота обновления экрана. Максимально у GG1500A она составляет всего 60 герц. В то же время даже за меньшие деньги сейчас можно легко приобрести девайс с частотой 120 герц и выше. При этом их производительность может оказаться даже лучше, чем у Haier.
Во-вторых, звук. При просмотре концерта, по оценке Ильи, он по качеству ниже среднего.
Тестирование системы охлаждения и уровня шума в целом дало средние результаты. Хотя они оказались хуже, чем ожидал Илья. Из этого он сделал вывод, что термопаста, которую использовал производитель, не самая качественная.
Сравнил ведущий также производительность ноутбука в играх с одним и двумя модулями памяти. В World of Tanks разница была практически незаметной, в War Thunder при двух модулях памяти игра кажется более плавной, а с одним бывают просадки. Заметные отличия в быстродействии с одним модулем и с двумя появились только в "тяжёлых" играх типа CYBERPUNK 2077.
Из плюсов Илья назвал дизайн ноутбука, клавиатуру, предустановленную лицензионную версию Windows 10.
Илья Корнейчук в целом отметил, что Haier GG1500A - ноутбук неплохой. Но его можно было бы брать как достойную модель за 50-55 тысяч рублей, а за 65 тысяч на рынке существуют более совершенные устройства.