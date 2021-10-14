Названы пять лучших ноутбуков 2021 года на операционной системе Chrome

Ноутбуки и планшеты
Сегодня в 15:25
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Названы пять лучших ноутбуков 2021 года на операционной системе ChromeВсе они подойдут для разных задач
Российская технологическая компания Selectel опубликовала в блоге на "Хабре" подборку самых качественных современных хромбуков.
В список лучших, по мнению Selectel, моделей вошли пять ноутбуков.
- Asus Chromebook Detachable CM3. Его можно использовать и как планшет, и как ноутбук. Кроме того, в комплекте есть даже специальный стилус, что точно порадует художников и дизайнеров. Правда, экран здесь не такой большой - 10,5 дюймов. Вообще это устройство отлично подходит для путешествий за счёт компактного размера. Также из особенностей "начинки" - процессор 2 ГГц MediaTek 8183, оперативная память объёмом 4 ГБ 2400 МГц LPDDR4X, а также постоянная - 128 ГБ. Есть входы USB 2.0 Type-C, 3,5 мм для наушников.
- Acer Chromebook Spin 713. Модель премиум-класса. Отличается алюминиевым корпусом, небольшим весом (1,37 кг). Кроме этого, здесь стоит процессор Intel 10-го поколения (разные модели в зависимости от комплектации), оперативная память 16 ГБ DDR4, а также SSD на 256 ГБ. Диагональ экрана с защитным стеклом Gorilla Glass - 13,5 дюймов. Удобно, что это устройство можно превратить в планшет или же расположить его дисплей в удобном положении.
- Samsung Galaxy Chromebook 2. У него есть два варианта расцветки: красная и тёмно-серая. Также интересной особенностью является QLED-экран с диагональю 13,3 дюйма. Как и названных моделей, дисплей здесь сенсорный. Существуют две комплектации: базовая - с Intel Celeron 5205U, ОЗУ 4 ГБ и 64 ГБ флэш-памяти, максимальная - с Intel Core i3 10110U, оперативной памятью объёмом 8 ГБ и 128 ГБ флэш-памяти. Работать на ноутбуке можно 14 часов подряд.
- Google Pixelbook Go. Модель представлена в металлическом корпусе и при этом весит всего 1 кг. Кроме того, здесь установлен процессор Intel Core i5-8220Y 1,3 ГГц, ОЗУ на 8 ГБ LPDDR3, встроенная память объёмом 128 ГБ eMMC. Диагональ экрана - 13,3 дюймов. Из недостатков - стоимость, сравнимая с ценой MacBook: от $849 до $1399 (от 61 до 100,2 тысяч рублей).
- Lenovo C13 Yoga Chromebook. Это устройство на базе AMD Ryzen Mobile 3000 серии C с 4K OLED-дисплеем (правда, такая технология установлена лишь в одной из моделей). Существенным недостатком здесь является автономность - всего 6 часов. Стоимость у него тоже довольно высокая. Однако все минусы перекрывают качественные экран, клавиатура и приятный дизайн.