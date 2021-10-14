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Названы пять лучших ноутбуков 2021 года на операционной системе Chrome

Все они подойдут для разных задач
Российская технологическая компания Selectel опубликовала в блоге на "Хабре" подборку самых качественных современных хромбуков.
Названы пять лучших ноутбуков 2021 года на операционной системе Chrome

В список лучших, по мнению Selectel, моделей вошли пять ноутбуков.

  1. Asus Chromebook Detachable CM3. Его можно использовать и как планшет, и как ноутбук. Кроме того, в комплекте есть даже специальный стилус, что точно порадует художников и дизайнеров. Правда, экран здесь не такой большой - 10,5 дюймов. Вообще это устройство отлично подходит для путешествий за счёт компактного размера. Также из особенностей "начинки" - процессор 2 ГГц MediaTek 8183, оперативная память объёмом 4 ГБ 2400 МГц LPDDR4X, а также постоянная - 128 ГБ. Есть входы USB 2.0 Type-C, 3,5 мм для наушников.
Названы пять лучших ноутбуков 2021 года на операционной системе Chrome
  1. Acer Chromebook Spin 713. Модель премиум-класса. Отличается алюминиевым корпусом, небольшим весом (1,37 кг). Кроме этого, здесь стоит процессор Intel 10-го поколения (разные модели в зависимости от комплектации), оперативная память 16 ГБ DDR4, а также SSD на 256 ГБ. Диагональ экрана с защитным стеклом Gorilla Glass - 13,5 дюймов. Удобно, что это устройство можно превратить в планшет или же расположить его дисплей в удобном положении.
Названы пять лучших ноутбуков 2021 года на операционной системе Chrome
  1. Samsung Galaxy Chromebook 2. У него есть два варианта расцветки: красная и тёмно-серая. Также интересной особенностью является QLED-экран с диагональю 13,3 дюйма. Как и названных моделей, дисплей здесь сенсорный. Существуют две комплектации: базовая - с Intel Celeron 5205U, ОЗУ 4 ГБ и 64 ГБ флэш-памяти, максимальная - с Intel Core i3 10110U, оперативной памятью объёмом 8 ГБ и 128 ГБ флэш-памяти. Работать на ноутбуке можно 14 часов подряд.
Названы пять лучших ноутбуков 2021 года на операционной системе Chrome
  1. Google Pixelbook Go. Модель представлена в металлическом корпусе и при этом весит всего 1 кг. Кроме того, здесь установлен процессор Intel Core i5-8220Y 1,3 ГГц, ОЗУ на 8 ГБ LPDDR3, встроенная память объёмом 128 ГБ eMMC. Диагональ экрана - 13,3 дюймов. Из недостатков - стоимость, сравнимая с ценой MacBook: от $849 до $1399 (от 61 до 100,2 тысяч рублей).
Названы пять лучших ноутбуков 2021 года на операционной системе Chrome
  1. Lenovo C13 Yoga Chromebook. Это устройство на базе AMD Ryzen Mobile 3000 серии C с 4K OLED-дисплеем (правда, такая технология установлена лишь в одной из моделей). Существенным недостатком здесь является автономность - всего 6 часов. Стоимость у него тоже довольно высокая. Однако все минусы перекрывают качественные экран, клавиатура и приятный дизайн.
Названы пять лучших ноутбуков 2021 года на операционной системе Chrome