Названы пять новшеств грядущего MacBook Air M5

Скорее всего, MacBook Air на М5 будет самым выгодным MacBook из когда-либо созданных. И вот почему.

Дизайн останется прежним. Судя по MacBook Pro М5, не изменится ни экран, ни веб-камера, не будет также чипа N1 и WiFi 7. Единственное, что стало заметно быстрее в MBP - это SSD. Но это, вероятно, характерно только для Pro-модели.

Улучшение производительности процессора. Гораздо быстрее MacBook Pro на М5, судя по результатам тестов, стал справляться с задачами, связанными с трассировкой лучей и ИИ, с загрузкой веб-страниц, видеомонтажом. Кроме того, улучшилась и автономность по сравнению с М4. Вероятно, то же самое произойдёт и с Air.