Названы самые распространённые ошибки пользователей ноутбуков

Названы самые распространённые ошибки пользователей ноутбуковОни могут привести к поломке
Вода. До 40% случаев поломки в сервисных центрах приходится на случайное «залитие» гаджетов жидкостью. Поэтому ни в коем случае не ставьте напитки рядом с ноутбуком.
Пыль. Из-за неё может возникнуть хронический перегрев. Это приведёт к более раннему выходу из строя компонентов. Чтобы этого избежать, раз в один-два года проводите профчистку ноутбука.
Зарядка по Type-C того, что нельзя так заряжать. Даже если на подобном ноутбуке есть порт Type-C, то зарядку он не поддерживает.
Повреждения при переноске. Никогда не переносите ноутбук за открытый экран. Для безопасной транспортировки этого устройства вам нужна специальная сумка или рюкзак с отделением для лэптопа.
Перевозка во включенном виде. В сумке ноутбук может случайно «проснуться» и быстро нагреться до критических температур. Поэтому перед тем, как куда-то идти, полностью выключайте устройство.
Механические повреждения. Они происходят из-за крошек, капель на клавиатуре, слишком сильных нажатий на неё.
Повреждения из-за перепадов температуры и влажности. Лучше всего после того, как вы войдёте с холода в тёплое помещение, оставить ноутбук в сумке на 30−40 минут.