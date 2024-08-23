Названы самые распространённые ошибки пользователей ноутбуков

Вода. До 40% случаев поломки в сервисных центрах приходится на случайное «залитие» гаджетов жидкостью. Поэтому ни в коем случае не ставьте напитки рядом с ноутбуком.

Пыль. Из-за неё может возникнуть хронический перегрев. Это приведёт к более раннему выходу из строя компонентов. Чтобы этого избежать, раз в один-два года проводите профчистку ноутбука.

Зарядка по Type-C того, что нельзя так заряжать. Даже если на подобном ноутбуке есть порт Type-C, то зарядку он не поддерживает.

Повреждения при переноске. Никогда не переносите ноутбук за открытый экран. Для безопасной транспортировки этого устройства вам нужна специальная сумка или рюкзак с отделением для лэптопа.