Ноутбук Lenovo LOQ на RTX 5050 протестировали и разобрали

Call of Duty Warzone шла с пресетом Balanced и в 1080р. При таких настройках удалось в этой игре получить 75-100 к/с. После активации DLSS Balanced производительность снизилась до примерно 80 к/с в среднем, а после включения FSR 3 частота кадров удвоилась.

В CS 2 в 1080р с низким пресетом средняя частота кадров составляла около 297 к/с, в Rainbow Six Siege на средних настройках графики - 220 к/с, в Clair Obscur: Expedition 33 со средним пресетом и DLSS на "качестве" - более 60 к/с, в Doom: The Dark Ages на средних настройках с DLSS Balanced - более 70 FPS.

В 3D Mark ноутбук набрал 9894 балла.

Вывод

На Lenovo LOQ можно запустить практически любую игру в 1080р. Однако стоит он слишком дорого для того, что предлагает.