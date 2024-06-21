Ноутбук на ARM-процессоре Snapdragon X Elite сравнили с MacBook Pro M3

Samsung Galaxy Book 4 Edge с Snapdragon X Elite или MacBook Pro с М3? Что всё же лучше? Оба ноутбука имеют 14-дюймовый дисплей и относительно близкую стоимость.

В комплекте с Samsung вы получите также кабель и блок питания. Корпус у ноутбука полностью металлический. Он немного легче MacBook и немного тоньше.

По дисплеям устройства очень близки. Оба, например, имеют частоту обновления 120 Гц. При этом сенсорный экран есть только у Samsung.

Из портов на Samsung есть HDMI 2.1, порт для микрофона и наушников, два порта USB 4.0. Что касается MacBook, то у него вы найдёте HDMI 2.1, два порта USB 4.0, поддерживает Thunderbolt 4, отдельный порт для зарядки, порты для наушников и микрофона, слот для SD-карты.

У Samsung есть возможность расширить хранилище с 512 ГБ до 4 ТБ, а у MacBook есть лишь 512 ГБ.

С характеристиками процессоров и результатами их тестирования вы можете ознакомиться ниже.