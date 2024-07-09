Ноутбук Thunderobot оказался почти идентичен по компонентам американскому HP Victus

На примере Thunderobot 911 X Wild Hunter G2L с процессором i5−12450H, 512 ГБ SSD и 16 ГБ оперативной памяти, RTX 4060 6 ГБ Виктор рассказал, есть ли смысл брать такие ноутбуки. Во время тестов температура и частота менялись очень сильно, что зачастую является следствием перегрева. Оказалось, что с термоинтерфейсом действительно у этой модели всё плохо.

Основной кристалл процессора и чипсет расположены у Thunderobot на одной подложке. Это с точки зрения ремонтопригодности не очень хорошо.