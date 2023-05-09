Ноутбуки на RTX 4060 и 3060 сравнили в играх

Ведущий YouTube-канала Jarrod'sTech сравнил в играх ноутбуки MSI GP66 (с RTX 3060) и MSI GP77 (с RTX 4060). Также на модели GP66 стоит процессор i7-12700H с 16 ГБ DDR5-4800 CL40, на GP77 - i7-13700H с 16 ГБ DDR5-5200 CL42. На обоих ноутбуках стоит Windows 11.

В The Witcher 3 с RT Setting Preset и DX 12 средняя производительность в 1440p в обоих случаях была практически одинаковой: в районе 30-31 к/с. В разрешении 1080p она составила у ноутбука с RTX 4060 - 43 к/с, с RTX 3060 - 38 к/с.

Игра Hogwarts Legacy запускалась с ультра-пресетом и DX12. В среднем в ней в 1080p частота кадров составила 102 к/с (RTX 4060) и 71 к/с (RTX 3060), в 1440p - 67 и 49 к/с соответственно. С DLSS в режиме Balanced в 1080p показатели равнялись 124 к/с (4060, DLSS + Frame Generation), 80 к/с (4060, DLSS) и 86 к/с (3060, DLSS), в 1440p - 97, 74, 75 к/с соответственно.

Call of Duty: Modern Warfare II шла на настройках графики Extreme, с DX12, Render Resolution 100%, Upscalling Off. В разрешении Full HD средняя частота кадров составила в этом случае 86 к/с с RTX 4060 и 77 к/с с RTX 3060, в разрешении 1440p - 60 к/с и 55 к/с соответственно.

Forza Horizon 5 с пресетом Extreme и DX 12 запускалась со средней производительностью в 1080p - 91 к/с (RTX 4060) и 55 к/с (RTX 3060), в 1440p - 76 к/с и 48 к/с.