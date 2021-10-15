Новейший планшет Xiaomi сравнили с современной моделью Apple iPad

Новейший планшет Xiaomi сравнили с современной моделью Apple iPadОн очень напоминает iPad Pro
Ведущий канала Максим Хорошев поделился впечатлениями от новинки компании Xiaomi. По его словам, Pad 5 - это один из самых достойных планшетов на Android. Правда, это также "полная калька с iPad Pro", как заметил эксперт, хотя, конечно, за такую стоимость в плане работы он во многом ему проигрывает.
Пока что его точная стоимость в России неизвестна. Однако Максим надеется, что это будет не больше 30 тысяч рублей, поскольку по характеристикам на большее это устройство не "тянет".
У обычной версии Xiaomi Pad 5 представлены три варианта расцветки корпуса: черный, белый, зелёный. У Pro - чёрный и белый. Дисплеи при этом у них абсолютно одинаковые по характеристикам.
При сравнении качества дисплея с iPad Pro 2018 года выпуска оказалось, что Xiaomi значительно проигрывает. И в плане чёткости картинки, и в плане цветопередачи, и в плане разрешения. А вот по яркости экрана он идентичен iPad. То есть в целом это вполне хороший недорогой дисплей, заключает ведущий.
Интересно, что динамики у iPad Pro даже 2018 года оказались лучше, чем у Xiaomi 2021 года. Тем не менее, отмечает Максим, у китайского производителя они всё равно неплохие.
С точки зрения дизайна планшет Xiaomi выглядит довольно стильно. Корпус сделан из пластика, но приятного на ощупь (правда, как заметил ведущий, при проведении по нему пальцем чувствуется, что поверхность неровная). Тонкие рамки и задняя камера тоже выглядят аккуратно. Вместе с тем держать в руках устройство без чехла не очень удобно (напоминает iPhone 12 или 13 по дизайну).
Совершенно не понравилась ведущему работа функции разблокировки по лицу: получается воспользоваться ей далеко не с первого раза. Кроме того, не хватает планшету сканера отпечатка пальцев.
Ещё одна важная деталь - стилус. Безусловно, в этом смысле выигрывает iPad: на Xiaomi профессиональные изображения создать не получится.
Основная и фронтальная камеры фотографируют вполне обычно для подобных устройств. Из недоработок системы здесь, по мнению ведущего, - отсутствие GPS и NFC.
В плане производительности в играх процессор Qualcomm Snapdragon 860 показывает отличные результаты. Это отсутствие троттлинга: температура в тестах держится в районе 40 градусов. Хотя играть комфортно пока можно не во все проекты. В обычных задачах быстродействие у планшета тоже неплохое, а особенно радует частота обновления экрана до 120 Гц.
А вот автономность оказалась не очень хорошей. Хотя производитель обещает 12 часов работы, на самом деле при использовании игр, просмотре видео и прочих задачах планшет примерно 6-8 часов. Однако заряжается обычная версия планшета Pad 5 быстро: на 30 процентов за полчаса.
В целом по итогам обзора Максим Хорошев подчеркнул, что это отличный выбор за 30 тысяч рублей, если планшет необходим только для чтения книг, просмотра видео и игр.