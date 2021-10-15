Новейший планшет Xiaomi сравнили с современной моделью Apple iPad

Ведущий канала Максим Хорошев поделился впечатлениями от новинки компании Xiaomi. По его словам, Pad 5 - это один из самых достойных планшетов на Android. Правда, это также "полная калька с iPad Pro", как заметил эксперт, хотя, конечно, за такую стоимость в плане работы он во многом ему проигрывает.

Пока что его точная стоимость в России неизвестна. Однако Максим надеется, что это будет не больше 30 тысяч рублей, поскольку по характеристикам на большее это устройство не "тянет".

У обычной версии Xiaomi Pad 5 представлены три варианта расцветки корпуса: черный, белый, зелёный. У Pro - чёрный и белый. Дисплеи при этом у них абсолютно одинаковые по характеристикам.

При сравнении качества дисплея с iPad Pro 2018 года выпуска оказалось, что Xiaomi значительно проигрывает. И в плане чёткости картинки, и в плане цветопередачи, и в плане разрешения. А вот по яркости экрана он идентичен iPad. То есть в целом это вполне хороший недорогой дисплей, заключает ведущий.

Интересно, что динамики у iPad Pro даже 2018 года оказались лучше, чем у Xiaomi 2021 года. Тем не менее, отмечает Максим, у китайского производителя они всё равно неплохие.