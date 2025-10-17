Обновляться на MacBook Pro M5 стоит только с поколений M1 и M2

Обновляться на MacBook Pro M5 стоит только с поколений M1 и M2В остальных случаях прибавку вы не ощутите
Новый M5 MacBook Pro получил обновление прежде всего именно с точки зрения производительности.
Во-первых, вы получаете PCIe Gen 4 вместо PCIe Gen 3 по той же цене, что и MacBook Pro M4. Кроме того, максимальная ёмкость SSD теперь 4 ТБ вместо 2 ТБ у предшественника. Вдобавок к этому Apple увеличила пропускную способность памяти до 153 ГБ/с. В результате она стала примерно на 27,5% быстрее.
С другой стороны, на MacBook Pro M5 стоит по-прежнему только WiFi 6E. Автономность тоже осталась прежней.
Что касается производительности, то М5 стал гораздо быстрее, особенно в сравнении М1. Так что если у вас MacBook Pro на М1, то самое время обновиться. С результатам тестирования вы можете ознакомиться ниже на скриншотах.
Новый M5 MacBook Pro за 1600 долларов позволяет получить процессор, которого хватит для практически любого человека. В то же время графическая производительность у него так высока, что в задачах, связанных с ИИ, Pro на М5 будет лучше, чем на М4 за 2000 долларов.
Если у вас сейчас MacBook Pro на М1 или М2 и вы хотите ощутить значительный прирост в производительности, то вам точно стоит перейти на новый MacBook Pro М5. Если вы работаете на Pro с М3, то менять его на ноутбук на М5 имеет смысл при необходимости использования ИИ. С М4 ситуация такая, что обновляться до М5 не стоит: это не принесёт никаких особо преимуществ.