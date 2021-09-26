Объявлены лучшие игровые ноутбуки 2021 года

Автор портала Эндрю Э. Фридман дал несколько советов, которым нужно следовать при выборе качественного геймерского ноутбука. Во-первых, обратите внимание на графический ускоритель. Чем он будет мощнее, тем лучше. Во-вторых, помните о возможности апгрейда. Чаще всего можно будет заменить позднее оперативную память и хранилище данных, поэтому их объём не так важен при покупке. В-третьих, будьте готовыми к тому, что придётся, помимо самого ноутбука, приобрести хороший блок питания: автономность у большинства игровых моделей не самая высокая.

К лучшим ноутбукам для игр, по мнению Tom's Hardware, относятся:

1. MSI GE76 Raider

Лучший в целом ноутбук

Процессор: Intel Core i9-11980HK

Видеокарта: Nvidia GeForce RTX 3080

Дисплей: 17,3 дюйма, 1920 x 1080, 360 Гц

Вес: 2,9 кг

Цена: 3 160,99 долларов

Он способен в полной мере заменить настольный ПК. Он отличается высокой производительностью, а благодаря частоте обновления экрана до 360 Гц способен тянуть League of Legends или Dota 2. Однако при нагрузке ноутбук слегка нагревается и корпус у него не такой тонкий, как у аналогичных моделей. Цена также может отпугнуть некоторых покупателей. В качестве хорошей замены данной модели автор предлагает рассмотреть более дешёвый и тонкий вариант этого же производителя - GE66 Raider.

2. Asus ROG Zephyrus G14

Лучший тонкий и лёгкий ноутбук

Процессор: AMD Ryzen 4900HS

Видеокарта: Nvidia GeForce RTX 2060 Max-Q

Дисплей: 14 дюймов, 1920 x 1080, 120 Гц

Вес: 1,6 кг

Цена: 1 036,59 долларов

Эта тонкая модель на базе процессора AMD Ryzen 4900HS и видеокарты Nvidia GeForce RTX 2060 Max-Q демонстрирует отличную производительность при выполнении стандартных рабочих задач и при запуске игр. Радует ноутбук и длительным по сравнению с конкурентами временем работы. При этом качество картинки здесь не самое лучшее, нет встроенной веб-камеры, а система охлаждения довольно сильно шумит.

3. Razer Blade 15 Advanced Model

Лучший тонкий и лёгкий ноутбук (альтернатива)

Процессор: Intel Core i7-10875H

Видеокарта: Nvidia RTX 2080 Super Max-Q

Дисплей: 15,6 дюйма, 1920 x 1080, 300 Гц

Вес: 2,1 кг

Цена: 2 719,99 долларов

Этот ноутбук более мощный, чем предыдущий. Но и стоит он, конечно же, дороже. В нём установлена видеокарта Nvidia RTX 2080 Super Max-Q, а частота обновления дисплея составляет 300 Гц, что позволит пользователям участвовать в киберсоревнованиях. Ещё один приятный бонус - множество разъёмов, позволяющих подключить к Blade несколько устройств сразу.

4. Alienware m17 R4

Лучший 17-дюймовый ноутбук

Процессор: Intel Core i9-10980HK

Видеокарта: Nvidia Geforce RTX 3080 (165 Вт TGP)

Дисплей: 17,3 дюйма, 1920 x 1080, 360 Гц

Вес: 3 кг

Стоимость: 2 199,99 долларов

В максимальной конфигурации он стоит крайне дорого, но это всё перекрывает топовый графический ускоритель Nvidia GeForce RTX 3080, обеспечивающий прекрасную производительность. Помимо 17-дюймового дисплея, у него тонкий корпус и удобная клавиатура RGB-подсветкой. Однако он довольно тяжёлый и шумный.

5. Acer Nitro 5

Лучший бюджетный ноутбук

Процессор: AMD Ryzen 5 4600U

Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 1650

Дисплей: 15,6-дюймовый, 1920 x 1080

Вес: 2,4 кг

Стоимость: 793,99 долларов

За 794 доллара (около 57,6 тысяч рублей) вы получаете вполне приемлемую производительность, неплохую веб-камеру и удобную клавиатуру. Пожертвовать же в этом случае придётся яркостью экрана.