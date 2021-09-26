Объявлены лучшие игровые ноутбуки 2021 года

Объявлены лучшие игровые ноутбуки 2021 годаВ список попали 10 моделей
Автор портала Эндрю Э. Фридман дал несколько советов, которым нужно следовать при выборе качественного геймерского ноутбука. Во-первых, обратите внимание на графический ускоритель. Чем он будет мощнее, тем лучше. Во-вторых, помните о возможности апгрейда. Чаще всего можно будет заменить позднее оперативную память и хранилище данных, поэтому их объём не так важен при покупке. В-третьих, будьте готовыми к тому, что придётся, помимо самого ноутбука, приобрести хороший блок питания: автономность у большинства игровых моделей не самая высокая.
К лучшим ноутбукам для игр, по мнению Tom's Hardware, относятся:
1. MSI GE76 Raider
Лучший в целом ноутбук
Процессор: Intel Core i9-11980HK
Видеокарта: Nvidia GeForce RTX 3080
Дисплей: 17,3 дюйма, 1920 x 1080, 360 Гц
Вес: 2,9 кг
Цена: 3 160,99 долларов
Он способен в полной мере заменить настольный ПК. Он отличается высокой производительностью, а благодаря частоте обновления экрана до 360 Гц способен тянуть League of Legends или Dota 2. Однако при нагрузке ноутбук слегка нагревается и корпус у него не такой тонкий, как у аналогичных моделей. Цена также может отпугнуть некоторых покупателей. В качестве хорошей замены данной модели автор предлагает рассмотреть более дешёвый и тонкий вариант этого же производителя - GE66 Raider.
2. Asus ROG Zephyrus G14
Лучший тонкий и лёгкий ноутбук
Процессор: AMD Ryzen 4900HS
Видеокарта: Nvidia GeForce RTX 2060 Max-Q
Дисплей: 14 дюймов, 1920 x 1080, 120 Гц
Вес: 1,6 кг
Цена: 1 036,59 долларов
Эта тонкая модель на базе процессора AMD Ryzen 4900HS и видеокарты Nvidia GeForce RTX 2060 Max-Q демонстрирует отличную производительность при выполнении стандартных рабочих задач и при запуске игр. Радует ноутбук и длительным по сравнению с конкурентами временем работы. При этом качество картинки здесь не самое лучшее, нет встроенной веб-камеры, а система охлаждения довольно сильно шумит.
3. Razer Blade 15 Advanced Model
Лучший тонкий и лёгкий ноутбук (альтернатива)
Процессор: Intel Core i7-10875H
Видеокарта: Nvidia RTX 2080 Super Max-Q
Дисплей: 15,6 дюйма, 1920 x 1080, 300 Гц
Вес: 2,1 кг
Цена: 2 719,99 долларов
Этот ноутбук более мощный, чем предыдущий. Но и стоит он, конечно же, дороже. В нём установлена видеокарта Nvidia RTX 2080 Super Max-Q, а частота обновления дисплея составляет 300 Гц, что позволит пользователям участвовать в киберсоревнованиях. Ещё один приятный бонус - множество разъёмов, позволяющих подключить к Blade несколько устройств сразу.
4. Alienware m17 R4
Лучший 17-дюймовый ноутбук
Процессор: Intel Core i9-10980HK
Видеокарта: Nvidia Geforce RTX 3080 (165 Вт TGP)
Дисплей: 17,3 дюйма, 1920 x 1080, 360 Гц
Вес: 3 кг
Стоимость: 2 199,99 долларов
В максимальной конфигурации он стоит крайне дорого, но это всё перекрывает топовый графический ускоритель Nvidia GeForce RTX 3080, обеспечивающий прекрасную производительность. Помимо 17-дюймового дисплея, у него тонкий корпус и удобная клавиатура RGB-подсветкой. Однако он довольно тяжёлый и шумный.
5. Acer Nitro 5
Лучший бюджетный ноутбук
Процессор: AMD Ryzen 5 4600U
Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 1650
Дисплей: 15,6-дюймовый, 1920 x 1080
Вес: 2,4 кг
Стоимость: 793,99 долларов
За 794 доллара (около 57,6 тысяч рублей) вы получаете вполне приемлемую производительность, неплохую веб-камеру и удобную клавиатуру. Пожертвовать же в этом случае придётся яркостью экрана.
6. Acer Nitro 5
Лучшая усовершенствованная версия бюджетного ноутбука
Процессор: AMD Ryzen 7 5800U
Видеокарта: Nvidia GeForce RTX 3070
Дисплей: 15,6-дюймовый, 2560 x 1440, 165 Гц
Вес: 2,2 кг
Стоимость: 1 699,99 долларов
Автор имеет в виду самую новую модель с обновлёнными характеристиками. Благодаря Ryzen 7 5800U и Nvidia GeForce RTX 3070 игроки могут наслаждаться отличным быстродействием, а разрешение экрана 1440p с частотой обновления 165 Гц даст более чёткую картинку, чем в более дешёвой версии этой модели с 1080p. Из минусов устройства, по мнению эксперта, здесь выделяется лишь цена - 1699 долларов (около 123 тысяч рублей).
7. Asus ROG Strix G15 Advantage Edition
Лучший ноутбук на базе AMD
Процессор: AMD Ryzen 9 5900HX
Видеокарта: AMD Radeon RX 6800M
Дисплей: 15,6-дюймовый, 1920 x 1080, 300 Гц, IPS
Вес: 3 кг
Стоимость: 1 969,99 долларов
Это первая модель на базе платформы AMD Advantage, содержащая процессор и видеокарту AMD. Также здесь есть технология объёмного звучания Dolby Atmos. А вот отсутствие веб-камеры и не слишком яркий дисплей не позволят воспользоваться всеми возможностями игр.
8. Asus ROG Strix Scar 17 G733
Лучший ноутбук для киберспорта
Процессор: AMD Ryzen 9 5900HX
Видеокарта: Nvidia GeForce RTX 3080
Дисплей: 17,3 дюйма, 1920 x 1080, 360 Гц
Вес: 2,7 кг
Стоимость: 2 999,99 долларов
Участвовать и побеждать в соревнованиях по киберспорту с этим ноутбуком реально благодаря высокой частоте обновления экрана - 360 Гц, FHD-дисплею, прекрасной производительности, качественной клавиатуре и звучанию. Дизайн модели тоже привлекает внимание, а именно сочетанием тёмных и светлых оттенков в корпусе. К минусам автор отнёс нестандартное оформление модели и короткий кабель для зарядки.
9. Lenovo Legion 5 Pro
Лучший 16-дюймовый ноутбук для киберспорта
Процессор: AMD Ryzen 7 5800H
Видеокарта: Nvidia GeForce RTX 3070
Дисплей: 16 дюймов, 2560 x 1600, 165 Гц
Вес: 2,45 кг
Стоимость: 2 669,99 долларов
Приобретая такой ноутбук, придётся отказаться от высоких показателей частоты обновления экрана в пользу большого разрешения. Кроме того, нужно быть готовым к большим габаритам устройства.
10. Asus ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551
Лучший ноутбук с двумя экранами
Процессор: AMD Ryzen 9 5900HX
Видеокарта: Nvidia GeForce RTX 3080
Дисплей: 5,6-дюймовый, основной дисплей 3840 x 2160, дополнительный - 3740 x 1100
Вес: 2,4 кг
Стоимость: $3 599,00 долларов
Оба дисплея отличаются топовой яркостью и дают красочную картинку. При их совместном использовании ноутбук может проработать почти 5 часов без подзарядки, и это вполне неплохой результат для игровых устройств. Вместе с тем пользоваться клавиатурой из-за дополнительного дисплея здесь неудобно. Также к недостаткам можно отнести и отсутствие веб-камеры.