Память в ноутбуках MacBook Pro на чипах M1 Max работает на 40 % медленнее, чем обещала Apple

Память в ноутбуках MacBook Pro на чипах M1 Max работает на 40 % медленнее, чем обещала AppleЭто выяснилось после тестов, проведённых экспертами портала AnandTech
AnandTech протестировал уровень задержки памяти и её пропускную способность у M1 Max. Результаты, мягко говоря, не сходятся с теми, которые нам обещали маркетологи на официальных слайдах.
Но сначала стоит рассказать о работе кэша.
M1 Max предлагает 48 Мб кэша против 8 МБ в M1. И, хотя это впечатляющий объём, сам по себе кэш в Max Max медленнее, чем во младших версиях чипа M1. Задержки в сравнении с M1 из MacBook Air могут достигать 15 нс, и с этими повышенными таймингами ничего не поделать. С другой стороны, за счёт объёма кэша проблема повышенных таймингов вряд ли будет досаждать пользователям флагманских ноутбуков Apple на практике.
И главное — как и ожидали скептики, процессор в чипе Apple M1 Max оказался не способен задействовать пропускную способность памяти в полной мере. На официальном слайде Apple заявляла о рекордных 400 ГБ/с, но на практике в нынешних MacBook Pro этого результата не получится достичь ни при каких условиях.
Так, при использовании одного ядра пропускная способность составляет 102 ГБ/с, двух — 186 ГБ/с, трёх - 204 ГБ/с и четырёх — 224 ГБ/с. При добавлении E-ядер она увеличивается до 243 ГБ/с. И, хотя это впечатляющие результаты в целом, дальше по мере возрастания нагрузки процессор оказывается не в состоянии раскрыть потенциал памяти.
Вообще, память в ноутбуках MacBook Pro теоретически может достичь уровня быстродействия, которое заявила Apple. Но ноутбуки 2021 модельного года этого достигнуть не смогли именно потому, что другие комплектующие (процессор, матплата и т.д.) подобную производительность раскрыть не в состоянии.