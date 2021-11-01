Память в ноутбуках MacBook Pro на чипах M1 Max работает на 40 % медленнее, чем обещала Apple

Так, при использовании одного ядра пропускная способность составляет 102 ГБ/с, двух — 186 ГБ/с, трёх - 204 ГБ/с и четырёх — 224 ГБ/с. При добавлении E-ядер она увеличивается до 243 ГБ/с. И, хотя это впечатляющие результаты в целом, дальше по мере возрастания нагрузки процессор оказывается не в состоянии раскрыть потенциал памяти.

Вообще, память в ноутбуках MacBook Pro теоретически может достичь уровня быстродействия, которое заявила Apple. Но ноутбуки 2021 модельного года этого достигнуть не смогли именно потому, что другие комплектующие (процессор, матплата и т.д.) подобную производительность раскрыть не в состоянии.