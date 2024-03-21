Перечислены 10 новшеств, которые появятся в iPad Pro M3 2024

Перечислены 10 новшеств, которые появятся в iPad Pro M3 2024Имейте это в виду, если решите обновиться
Ожидается, что новый iPad Pro M3 будет выпущен 26 марта, а доступен для заказа — 29 марта. Поставки же начнутся 5 апреля. И вот какие новшества появятся в этих планшетах.
Новый чип M3. Он будет иметь функции трассировки лучей и другие параметры, улучшающие игровую производительность.
Новый OLED-дисплей с двойной панелью. У него наконец исчезнет эффект свечения мини-светодиодов, который есть на существующих iPad Pro. Также дисплей новинки будет отличаться потрясающим контрастом, увеличенной в два раза яркостью.
Дисплеи большего размера. Доступны будут iPad Pro M3 с диагональю 11,1 дюйма и 13 дюймов.
Редизайн. Планшет станет гораздо тоньше: всего 5 мм.
Отсутствие поддержки беспроводной зарядки. Возможно, её уберут из-за тонкого корпуса планшета.
Полностью переработанная Magic Keyboard. За счёт этого iPad будет выглядеть и ощущаться с ней гораздо больше похожим на MacBook. У этой клавиатуры будет больший трекпад, а вся нижняя часть будет сделана из алюминия.
Apple Pencil 3. По слухам, он скоро будет выпущен тоже. У него будет новый дизайн: он станет короче, у него появится глянцевое покрытие. А ещё Pencil 3 станет эксклюзивом для iPad Pro и, вероятно, не будет работать с iPad Air. Ожидается, что новый стилус получит сменные наконечники, функцию выборки цвета.
Пейзажная камера. Она должна появиться на iPad Pro. За счёт этого iPad будет ещё сильнее похож на MacBook.
4 ТБ памяти. Также в целом имеет смысл ожидать небольших обновлений спецификаций.
Цена. Вероятнее всего, 11-дюймовый iPad Pro будет стоить 1000 долларов, а 13-дюймовый — 1200 долларов.