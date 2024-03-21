Перечислены 10 новшеств, которые появятся в iPad Pro M3 2024

Ожидается, что новый iPad Pro M3 будет выпущен 26 марта, а доступен для заказа — 29 марта. Поставки же начнутся 5 апреля. И вот какие новшества появятся в этих планшетах.

Новый чип M3. Он будет иметь функции трассировки лучей и другие параметры, улучшающие игровую производительность.

Новый OLED-дисплей с двойной панелью. У него наконец исчезнет эффект свечения мини-светодиодов, который есть на существующих iPad Pro. Также дисплей новинки будет отличаться потрясающим контрастом, увеличенной в два раза яркостью.

Дисплеи большего размера. Доступны будут iPad Pro M3 с диагональю 11,1 дюйма и 13 дюймов.

Редизайн. Планшет станет гораздо тоньше: всего 5 мм.

Отсутствие поддержки беспроводной зарядки. Возможно, её уберут из-за тонкого корпуса планшета.