Перечислены лучшие ноутбуки ASUS ROG за 15 лет

Сейчас ROG, отмечает Максим, - это и материнские платы, и десктопы, и комплекты для стриминга, и аксессуары, и ноутбуки. Кроме того, это самый популярный среди российских покупателей бренд игровых ноутбуков.

Всего есть три линейки ноутбуков: ROG, ROG Strix (для киберспортсменов), ROG Zephyrus (компактные и мощные ноутбуки).

Среди новых моделей, по словам ведущего, выделяется ROG Zephyrus G14 AW SE. Это устройство сделано совместно с Аланом Уокером, имеет узнаваемый дизайн. Это самый производительный 14-дюймовый геймерский ноутбук.