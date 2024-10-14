Перечислены основные критерии выбора мощного ноутбука

Процессор. Процессоры AMD больше подойдут тем, кто собирается запускать сразу несколько требовательных программ на ноутбуке (то есть хороши при многозадачности). Что касается Intel, то они нужны для работы с серьёзными и сложными программами.

Видеокарта. Для игр лучше брать NVIDIA, а для графики, моделирования, работы с видео и т. п. — AMD.

Оперативная память и жёсткий диск. Для запуска современных игр и работы с 3D-графикой берите модель с 32 ГБ ОЗУ. Что касается жёсткого диска, то выбирайте SSD с объёмом не менее 512 ГБ.