Перечислены основные критерии выбора мощного ноутбука

Перечислены основные критерии выбора мощного ноутбукаВот на что важно обращать внимание
Процессор. Процессоры AMD больше подойдут тем, кто собирается запускать сразу несколько требовательных программ на ноутбуке (то есть хороши при многозадачности). Что касается Intel, то они нужны для работы с серьёзными и сложными программами.
Видеокарта. Для игр лучше брать NVIDIA, а для графики, моделирования, работы с видео и т. п. — AMD.
Оперативная память и жёсткий диск. Для запуска современных игр и работы с 3D-графикой берите модель с 32 ГБ ОЗУ. Что касается жёсткого диска, то выбирайте SSD с объёмом не менее 512 ГБ.
Экран. Если вы работаете с видео и графикой, то берите ноут с частотой обновления не менее 120 Гц. Минимальная характеристика для работы с Full HD — это 1920×1080 точек.
Дополнительные параметры. Среди них может быть хорошая система охлаждения, аудиосистема, большое количество разъёмов.