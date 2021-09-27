Перечислены семь планшетов для работы и учёбы

Ноутбуки и планшеты
Сегодня в 20:37
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Перечислены семь планшетов для работы и учёбыОт самых популярных и от малоизвестных производителей
В блогах на iXBT.com пользователь опубликовал список лучших планшетов 2021 года, которые подойдут для проведения видеоконференций или для онлайн-обучения.
Важные характеристики, на которые нужно обращать внимание при выборе планшета, - это, по словам автора, диагональ экрана (10-11 дюймов), объём оперативной и флеш-памяти, разрешение фронтальной камеры (5-8 Мп). По всем этим параметрам подходят для эффективной работы перечисленные ниже устройства.
- Xiaomi Pad 5. Планшет на базе процессора Snapdragon 860 с частотой обновления экрана до 120 Гц и 11-дюймовым дисплеем - отличный пример гармоничного сочетания стоимости и функциональности. Также для длительной работы здесь установлена батарея на 8720 мАч.
- Samsung Galaxy Tab S7 FE. Эта модель немного дешевле "базовой", но по качеству ничем ей не уступает. Обладает 12,4-дюймовым экраном, аккумулятором на 10090 мАч и поддержкой 4G/LTE.
- Apple iPad Air. Одна из самых популярных моделей планшетов. Есть поддержка клавиатуры Magic Keyboard и стилуса Apple Pencil. Подойдёт для практически любых задач.
- Teclast M40. Будет вполне полезен как бюджетный вариант устройства для учёбы. Поддерживает 4G/LTE, Wi-Fi. Есть возможность расширить объём памяти картой MicroSD.
- Honor Mediapad V6. Процессор Kirin 985 позволит работать в специальных приложениях (графика, дизайн и пр.), запускать игры и учиться. И всё это - с разрешением экрана 2К.
- Huawei MatePad. Отличается от остальных возможностью синхронизации с другими устройствами Huawei, поддержкой Wi-Fi 6, системой шумоподавления.
- Lenovo Tab P11. Процессор Snapdragon 662 здесь обеспечивает быструю работу различных приложений. Также планшет можно подключить к Wi-Fi.