Перечислены семь планшетов для работы и учёбы

Важные характеристики, на которые нужно обращать внимание при выборе планшета, - это, по словам автора, диагональ экрана (10-11 дюймов), объём оперативной и флеш-памяти, разрешение фронтальной камеры (5-8 Мп). По всем этим параметрам подходят для эффективной работы перечисленные ниже устройства.

Xiaomi Pad 5. Планшет на базе процессора Snapdragon 860 с частотой обновления экрана до 120 Гц и 11-дюймовым дисплеем - отличный пример гармоничного сочетания стоимости и функциональности. Также для длительной работы здесь установлена батарея на 8720 мАч.

Samsung Galaxy Tab S7 FE. Эта модель немного дешевле "базовой", но по качеству ничем ей не уступает. Обладает 12,4-дюймовым экраном, аккумулятором на 10090 мАч и поддержкой 4G/LTE.

Apple iPad Air. Одна из самых популярных моделей планшетов. Есть поддержка клавиатуры Magic Keyboard и стилуса Apple Pencil. Подойдёт для практически любых задач.