Перечислены способы проверить состояние батареи в ноутбуке

Windows

Зайдите в меню «Пуск», далее найдите «PowerShell» или «Command Prompt». После этого щёлкните правой кнопкой мыши по значку и выберите «Запуск от имени администратора». Затем введите команду powercfg /batteryreport /output «c:\batteryreport.html" и нажмите Enter.

Если прав администратора у вас нет, то используйте команду powercfg /batteryreport.

Если при выполнении команды возникает ошибка, то убедитесь, что «Политика диагностики» в диспетчере служб Windows (services.msc) активирована.

Отчёт будет представлен в форме HTML-файла. Для его просмотра просто щёлкните по нему дважды. Далее пролистайте всё вниз до «Истории ёмкости аккумулятора» и найдите в списке последнюю запись. Слева будет ёмкость полного заряда в мВт-ч, справа — изначальную ёмкость.