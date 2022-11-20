Планшет не нужен: лучшие ноутбуки с сенсорным экраном на 2022 год

Если вам нужен ноутбук именно с сенсорным экраном, то вы можете столкнуться с проблемой выбора подходящей модели. Авторы PC Magazine рассказали, какие лэптопы всё-таки стоят ваших времени и денег.

Обращаем ваше внимание, что рейтинг составлен журналистами американского издания с учётом продающихся в их стране моделей. Российские реалии могут отличаться от представленной картины.

Лучший ноутбук с сенсорным экраном в целом

Dell XPS 13 OLED (9310)

Этот ультрапортативный лэптоп можно назвать почти совершенным благодаря сенсорному OLED-экрану с разрешением 3,5 К, компактности, прочности, хорошей производительности везде, кроме игр, а также качеству звука выше среднего. Среди недостатков устройства эксперты выделяют наличие всего двух портов Thunderbolt 4, отсутствие LTE и дисплей, который тратит много заряда.