Планшет не нужен: лучшие ноутбуки с сенсорным экраном на 2022 год

Планшет не нужен: лучшие ноутбуки с сенсорным экраном на 2022 годВсего 12 моделей
Эксперты издания PC Magazine назвали лучшие модели ноутбуков с сенсорным экраном, к которым точно стоит присмотреться в этом году.
Если вам нужен ноутбук именно с сенсорным экраном, то вы можете столкнуться с проблемой выбора подходящей модели. Авторы PC Magazine рассказали, какие лэптопы всё-таки стоят ваших времени и денег.
Обращаем ваше внимание, что рейтинг составлен журналистами американского издания с учётом продающихся в их стране моделей. Российские реалии могут отличаться от представленной картины.
Лучший ноутбук с сенсорным экраном в целом
Dell XPS 13 OLED (9310)
Этот ультрапортативный лэптоп можно назвать почти совершенным благодаря сенсорному OLED-экрану с разрешением 3,5 К, компактности, прочности, хорошей производительности везде, кроме игр, а также качеству звука выше среднего. Среди недостатков устройства эксперты выделяют наличие всего двух портов Thunderbolt 4, отсутствие LTE и дисплей, который тратит много заряда.
Лучший ноутбук-трансформер 2-в-1 с сенсорным экраном
HP Spectre x360 14
Этот ноутбук находится среди лидеров моделей-трансформеров за счёт привлекательного внешнего вида и OLED-дисплея с соотношением сторон 3:2. Также вы получаете отличную производительность (правда, не в играх), удобные программы и сочетания клавиш, чехол и стилус в комплекте. При этом вам нужно быть готовым к отсутствию HDMI, LTE и 007 SPECTER.
Лучший ноутбук 2-в-1 со съёмным сенсорным экраном
Microsoft Surface Pro 8
Это модель, отличающаяся большим экраном (13 дюймов), привлекательным внешним видом, улучшенной производительностью (за счёт процессора Core i7). Кроме того, вам будут доступны отличная веб-камера с разрешением Full HD, два порта USB-C с Thunderbolt 4, удобная подставка, SSD. К сожалению, аксессуары для этого лэптопа стоят дорого, как и сам ноутбук. Кроме того, вам придётся самостоятельно приобретать клавиатуру к нему, а из портов у него - только USB-C.
Лучший недорогой ноутбук с сенсорным экраном
Microsoft Surface Laptop Go 2
Ноутбук обладает вполне конкурентоспособной производительностью, стильным и ярким дизайном, удобной клавиатурой и в целом отличается качественной сборкой. Также в нём вы можете при необходимости заменить SSD. Однако разрешение дисплея составляет менее 1080p и веб-камера здесь тоже не очень.
Лучший ноутбук с сенсорным экраном для бизнес-задач
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 (2022)
Среди положительных моментов этого устройства можно выделить удобную клавиатуру, хорошую автономность, высокую производительность за счёт процессора Intel 12-го поколения, дисплей с OLED-матрицей и разрешением 4К, наличие USB-A, HDMI, Thunderbolt 4. Ноутбук также, по мнению экспертов, очень лёгкий, прочный и изящный. Правда, при этом он ещё не поддерживает 5G и у него нет слота для SD или MicroSD.
Лучший ультрапортативный ноутбук с сенсорным экраном
Lenovo IdeaPad Slim 7 Carbon
Клавиатура у него не такая хорошая, как у моделей ThinkPad, но при этом этот лэптоп отличается 14-дюймовым дисплеем с OLED-матрицей и разрешением 2,8 К и небольшим весом. Установлен на этом ноутбуке процессор AMD Ryzen 7. Среди минусов устройства авторы подборки выделяют довольно тусклую клавиатуру, наличие только адаптера HDMI и USB Type-A вместо портов, отсутствие слота для SD или microSD.
Лучший 17-дюймовый ноутбук с сенсорным экраном
Dell XPS 17 (9720)
Эта обновлённая модель работает на базе процессора Alder Lake в сочетании с видеокартой GeForce RTX 3060. Также отличается лэптоп сенсорным экраном с разрешением 4К и четырьмя портами Thunderbolt 4. При этом вам нужно учитывать, что варианта с OLED-экраном среди таких ноутбуков нет, на них установлена слабая веб-камера с разрешением до 720p и только порты USB-C.
Лучший 15-дюймовый ноутбук 2-в-1 с сенсорным экраном
Samsung Galaxy Book Pro 360 (15-Inch)
Вы можете поворачивать Super AMOLED-экран этого ноутбука даже на 360 градусов. При этом оснащён он процессором Intel Core i7 11-го поколения и уникальным программным обеспечением Galaxy Book Pro 360. Отличается эта модель также яркой цифровой клавиатурой и наличием варианта расцветки Mystic Navy. Однако, по мнению специалистов, клавиатура здесь неудобная, а разрешение дисплея не достигает 4К.
Лучший ноутбук с сенсорным экраном для путешествий
Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 7
Это устройство считается отличным примером корпоративного ноутбука-трансформера. Из недостатков у него только отсутствие слота для карт SD или microSD и высокая цена. Но при покупке вы также получаете удобную клавиатуру вместе со стилусом, поддержку большого количества портов, Wi-Fi 6Е, 4G LTE, OLED-дисплей с высоким разрешением.
Лучший хромбук с сенсорным экраном в целом
Lenovo IdeaPad Duet 5 Chromebook
Здесь установлены 13,3-дюймовый съёмный сенсорный дисплей и действительно качественные фронтальная и задняя камеры. Кроме того, вы при покупке покупке сразу же получаете в комплекте чехол и подставку.
Лучший недорогой хромбук с сенсорным экраном
Lenovo IdeaPad Duet 3 Chromebook
Вместе с этим устройством вы сможете наслаждаться функциями как ноутбука, так и планшета. Lenovo IdeaPad Duet 3 Chromebook отличается компактностью, удобной клавиатурой и подставкой, возможностью запускать приложения Chrome и Android. Также вы получите отличную производительность благодаря процессору процессора Qualcomm. Правда, здесь нет разъёма для наушников и стилус вам придётся покупать отдельно. Кроме того, работает этот хромбук без подзарядки не так уж долго.
Лучший ноутбук с сенсорным экраном 2-в-1 для работы с графикой
Microsoft Surface Laptop Studio
Эта модель оснащена инновационными функциями, поэтому отлично подойдёт для дизайнеров, которые используют в основном перьевой ввод. Правда, нужно при этом понимать, что производительность здесь не лучшая в своём классе, даже несмотря на наличие Core i7 и RTX 3050 Ti. Из других минусов - высокая цена и всего два USB-порта. Тем не менее при покупке вы получите устройство с выдвижным сенсорным экраном с частотой обновления 120 Гц, прекрасной клавиатурой, уникальным тачпадом, поддержкой цифрового стилуса и длительным временем работы без подзарядки.