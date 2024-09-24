Планшет Redmi Pad SE 8.7 4G огорчил обзорщиков ужасной скоростью работы

Планшет Redmi Pad SE 8.7 4G огорчил обзорщиков ужасной скоростью работыВсё-таки его лучше не покупать
Главный минус Redmi Pad SE 8.7 4G - это его очень медленная скорость работы. «Галерея» на нём открывалась 6 секунд. В целом это очень дешёвый планшет, в котором сэкономили на всём.
При этом Redmi Pad SE 8.7 маленький и компактный. Его удобно брать с собой. Он оснащён ИК-портом, разъёмом для наушников. В комплекте с ним идёт зарядка на 10 Вт.
Камера у планшета просто «для галочки». Экран - всего 8,7", с частотой обновления 90 Гц, матрицей IPS. Разрешение очень низкое: меньше Full HD.
Работает Redmi Pad SE 8.7 4G на процессоре Helio G85. Оперативной памяти - 4 ГБ, но после запуска свободно только 1,5 ГБ или меньше.
Аккумулятор у планшета на 6500 мА*ч. Без СИМ-карты вам хватит Pad SE 8.7 на неделю, с ней - на 1,5 дня. Полностью заряжается он за 3 часа.