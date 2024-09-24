Планшет Redmi Pad SE 8.7 4G огорчил обзорщиков ужасной скоростью работы

Главный минус Redmi Pad SE 8.7 4G - это его очень медленная скорость работы. «Галерея» на нём открывалась 6 секунд. В целом это очень дешёвый планшет, в котором сэкономили на всём.

При этом Redmi Pad SE 8.7 маленький и компактный. Его удобно брать с собой. Он оснащён ИК-портом, разъёмом для наушников. В комплекте с ним идёт зарядка на 10 Вт.

Камера у планшета просто «для галочки». Экран - всего 8,7", с частотой обновления 90 Гц, матрицей IPS. Разрешение очень низкое: меньше Full HD.