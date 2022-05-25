Плюсы и минусы бюджетного планшета Huawei MatePad T10s

Ведущий канала 21vek на YouTube оценил недорогой планшет Huawei MatePad T10s. Это устройство в целом оказалось довольно достойным.

Материал корпуса планшета - металл. Поэтому Huawei MatePad T10s достаточно тяжёлый, хотя и тонкий. Имеются в нём и все необходимые разъёмы и слоты. Например, USB Type-C, слот для карты памяти.

Дисплей у Huawei MatePad T10s - IPS, диагональ составляет 10,1 дюйма. Но пиксели при этом в глаза совсем не бросаются, поэтому работать вполне комфортно. Удобно на MatePad T10s ещё читать и смотреть различные видео, тем более что углы обзора у него хорошие. Есть здесь также режим защиты зрения и электронной книги.

Звук у устройства очень хороший и чистый. Камер здесь две: фронтальная в 2 МП и основная в 5 МП. Использовать их по большей части можно для того, чтобы сфотографировать, например, документы. Примеры снимков - ниже.