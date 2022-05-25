Плюсы и минусы бюджетного планшета Huawei MatePad T10s

Плюсы и минусы бюджетного планшета Huawei MatePad T10sЕго точно стоит приобрести для учёбы
Ведущий канала 21vek на YouTube оценил недорогой планшет Huawei MatePad T10s. Это устройство в целом оказалось довольно достойным.
Материал корпуса планшета - металл. Поэтому Huawei MatePad T10s достаточно тяжёлый, хотя и тонкий. Имеются в нём и все необходимые разъёмы и слоты. Например, USB Type-C, слот для карты памяти.
Дисплей у Huawei MatePad T10s - IPS, диагональ составляет 10,1 дюйма. Но пиксели при этом в глаза совсем не бросаются, поэтому работать вполне комфортно. Удобно на MatePad T10s ещё читать и смотреть различные видео, тем более что углы обзора у него хорошие. Есть здесь также режим защиты зрения и электронной книги.
Звук у устройства очень хороший и чистый. Камер здесь две: фронтальная в 2 МП и основная в 5 МП. Использовать их по большей части можно для того, чтобы сфотографировать, например, документы. Примеры снимков - ниже.
Из необычного - присутствует в Huawei MatePad T10s и GPS. Правда, при его использовании в машине вам может не хватить яркости дисплея.
Работает планшет плавно. Он оснащён 4 ГБ оперативной памяти и 64/128 ГБ постоянной памяти, причём на нём можно даже играть (иногда - на высоких настройках графики). Установлен на нём процессор Kirin 710A.
Ёмкость аккумулятора Huawei MatePad T10s составляет 5200 мА*ч. Но при этом автономность нельзя назвать сильной стороной планшета. За час просмотра видео на максимальной яркости заряда стало на 27 процентов меньше. Если запускать простые игры, то за 20 минут заряд снизится на 6 процентов. От зарядки в комплекте заряжается до 100 процентов устройство за 3 часа.
Оснащён планшет и разделом «Дети». В нём есть камера и различные обучающие приложения.
Вывод
По мнению эксперта, Huawei MatePad T10s в целом можно назвать «кинотеатром, который помещается в руках». Картинка и звук здесь действительно хорошие. Кроме того, использовать его могут и школьники - как «читалку».