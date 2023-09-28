Плюсы и минусы нового бюджетного планшета Xiaomi Redmi Pad SE

Ведущий YouTube-канала DimaViper протестировал новинку Xiaomi Redmi Pad SE с 4/128 ГБ памяти. SIM-карты этот планшет не поддерживает, но зато у него можно расширить память. В комплекте с ним идёт также зарядка на 10 Вт, провод USB-C, скрепка.

Экран у Xiaomi Redmi Pad SE имеет диагональ 11 дюймов и частоту обновления 90 Гц.

Работает планшет на процессоре Snapdragon 680. Его преимущество заключается в энергоэффективности. Если вы не любитель игр, а любите почитать, то Redmi Pad SE вам подойдёте.