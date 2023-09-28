Плюсы и минусы нового бюджетного планшета Xiaomi Redmi Pad SE

Плюсы и минусы нового бюджетного планшета Xiaomi Redmi Pad SEЕсть ли смысл его брать?
Xiaomi Redmi Pad SE - один из самых доступных планшетов на сегодня. Но стоит ли он своих денег?
Ведущий YouTube-канала DimaViper протестировал новинку Xiaomi Redmi Pad SE с 4/128 ГБ памяти. SIM-карты этот планшет не поддерживает, но зато у него можно расширить память. В комплекте с ним идёт также зарядка на 10 Вт, провод USB-C, скрепка.
Экран у Xiaomi Redmi Pad SE имеет диагональ 11 дюймов и частоту обновления 90 Гц.
Работает планшет на процессоре Snapdragon 680. Его преимущество заключается в энергоэффективности. Если вы не любитель игр, а любите почитать, то Redmi Pad SE вам подойдёте.
В PUBG графика не очень, но FPS остаётся стабильным. То есть если для вас качество графики не так важно, то можете пользоваться Redmi Pad SE и для игр.
Основная камера у планшета имеет 8 МП, а фронтальная - 5 МП. Примеры снимков - выше.
Вывод
Если вам нужен качественный и не очень дорогой планшет, которого хватит минимум на 2 года, то можете брать Xiaomi Redmi Pad SE. Правда, у вас будет при этом не лучшая игровая производительность и посредственные камеры.