Плюсы и минусы нового недорогого планшета Samsung Galaxy Tab A8 2021

По мнению эксперта, главный недостаток планшета Samsung Galaxy Tab A8 2021 - экран. Вообще, как отмечает ведущий, планшет обычно покупают либо ради хорошего дисплея, либо в качестве развлечения ребёнку. При этом протестированное устройство сложно отнести к какой-то из этих категорий.