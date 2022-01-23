Плюсы и минусы нового недорогого планшета Samsung Galaxy Tab A8 2021

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Плюсы и минусы нового недорогого планшета Samsung Galaxy Tab A8 2021Их назвал ведущий YouTube-канала «Кибер Ковбой»
На канале «Кибер Ковбой» на YouTube рассмотрели новинку Samsung - планшет Galaxy Tab A8 2021.
Ведущий оценил модель Samsung Galaxy Tab A8 2021 по главным параметрам. Среди них - дизайн, экран, производительность, коммуникации и защита, автономность, камера.
- Внешний вид. Планшет изготовлен из алюминия, однако при этом он не защищён от воды и пыли. Вес устройства - 500 граммов. Оснащён девайс четырьмя стереодинамиками, которые поддерживают технологию Dolby Atmos. Есть здесь также разъём для наушников 3,5 мм, слот для карты памяти и SIM-карты. В комплекте с устройством идёт 7,8-ваттная зарядка и кабель.
- Дисплей. Экран у планшета не очень качественный, по словам эксперта. Диагональ дисплея составляет 10,5 дюймов, разрешение - WUXGA, формат - 16:10, плотность пикселей - 212 PPI, частота обновления - 60 Гц. Здесь в целом довольно посредственные углы обзора и цветопередача. Цвета в целом у девайса довольно блеклые. Из плюсов устройства - наличие тёмной темы и режима комфорта для глаз.
- Производительность. Планшет получил процессор Unisoc Tiger T618 с тремя вариантами памяти: 3/32 ГБ, 4/64 ГБ, 4/128 ГБ. В Antutu устройство набрало почти 208 тысяч баллов, а в Geekbench - 1618 и 5243 балла. В целом требовательные проекты можно будет запускать на Galaxy Tab A8 2021 лишь на минимальных настройках, но также будут встречаться и небольшие подтормаживания. Вместе с тем в троттлинг-тесте производительность процессора оставалась стабильной и не опускалась ниже 90 процентов, а сам планшет практически не нагревался. Со стандартными задачами девайс справляется, однако работает довольно посредственно. То есть временами бывают подтормаживания при пролистывании ленты, зависания и пр.
- Коммуникации и защита. Установлен в планшете Wi-Fi, Bluetooth, при этом NFC и сканер отпечатка отсутствуют. Есть вариант разблокировки по лицу, однако при недостаточном освещении применить его не получится.
- Автономность. Ёмкость аккумулятора устройства составляет 7040 мА*ч, есть поддержка быстрой зарядки в 15 Вт. Тест Geekbench показал, что продержаться планшет способен 6 часов 18 минут. Это означает, что при повседневном использовании можно будет работать с девайсом примерно 10-12 часов.
- Камера. Установлены здесь основная (8 МП) и фронтальная (5 МП) камеры. Подойдут они для съёмки документов, проведения видеоконференций. Кроме того, основная камера даёт возможность снимать видео максимум в Full HD 30 к/с.
По мнению эксперта, главный недостаток планшета Samsung Galaxy Tab A8 2021 - экран. Вообще, как отмечает ведущий, планшет обычно покупают либо ради хорошего дисплея, либо в качестве развлечения ребёнку. При этом протестированное устройство сложно отнести к какой-то из этих категорий.
Источник: КИБЕР КОВБОЙ