Плюсы и минусы огромного планшета Xiaomi Pad 6 Max с диагональю 14"Есть ли смысл его брать?
Xiaomi Pad 6 Max обладает диагональю 14" - как у некоторых ноутбуков. Но на что способна новинка в реальной работе?
На сегодняшний день существует только китайская версия Xiaomi Pad 6 Max, а о выходе глобальной версии ничего не известно.
В комплекте с планшетом Xiaomi Pad 6 Max вы получаете зарядку на 67 Вт, кабель. Вес Pad 6 Max составляет 750 г. Встроен в гаджет также быстрый сканер отпечатков пальцев, есть и разблокировка по лицу.
Звучит новинка громко, хотя иногда не хватает басов. Тем не менее звук у этого планшета лучше, чем у многих ноутбуков.
Дисплей у Pad 6 Max - IPS, диагональ - 14 дюймов, плотность пикселей - 242, частота обновления - 120 Гц. Подходит больше этот планшет для просмотра фильмов, а не для чтения. Максимальная яркость у него - 600 нит, что вполне нормально для IPS-экранов.
В качестве процессора на Pad 6 Max стоит Snapdragon 8 Plus Gen 1. Также вам доступны варианты памяти 8/256 ГБ, 12/256 ГБ, 12/512 ГБ, 16/1024 ГБ (1 ТБ). Временами, правда, на планшете проскальзывают фризы анимации при сворачивании приложений.
Genshin Impact на максимальных настройках шёл на планшете с 40-60 к/с, но плавность неидеальная, бывают подёргивания. Сильного нагрева при этом нет. Снижение яркости происходило только в бенчмарках - примерно на 30%. Из минусов - заблокированная герцовка в играх. Её можно снять, но непонятно, как это повлияет на общую производительность устройства.
Основная камера у Xiaomi Pad 6 Max имеет 50 МП, есть также датчик глубины на 2 МП. Присутствует функция фокусировки, поэтому вы сможете без проблем фотографировать счётчики, документы и т.п. Фронтальная камера может записывать видео максимум в 1080p 60 к/с.
Работает планшет на операционной системе Android 13 с прошивкой MIUI Pad 14. Главный компромисс Pad 6 Max - отсутствие глобальной версии устройства или хотя бы глобальной прошивки: из языков доступны сейчас только английский и китайский.
Автономность у Xiaomi Pad 6 Max вполне достаточная. На яркости 50 кд/м кв он проработал 17 часов 10 минут при просмотре видео на YouTube. До 100% заряжается планшет за 1 час 22 минуты.
Вывод
Xiaomi Pad 6 Max - планшет, который подойдёт лишь определённой категории людей. Однако на сегодня при цене 500-600 долларов найти ему альтернативу довольно сложно.