Плюсы и минусы огромного планшета Xiaomi Pad 6 Max с диагональю 14"

На сегодняшний день существует только китайская версия Xiaomi Pad 6 Max, а о выходе глобальной версии ничего не известно.

В комплекте с планшетом Xiaomi Pad 6 Max вы получаете зарядку на 67 Вт, кабель. Вес Pad 6 Max составляет 750 г. Встроен в гаджет также быстрый сканер отпечатков пальцев, есть и разблокировка по лицу.

Звучит новинка громко, хотя иногда не хватает басов. Тем не менее звук у этого планшета лучше, чем у многих ноутбуков.

Дисплей у Pad 6 Max - IPS, диагональ - 14 дюймов, плотность пикселей - 242, частота обновления - 120 Гц. Подходит больше этот планшет для просмотра фильмов, а не для чтения. Максимальная яркость у него - 600 нит, что вполне нормально для IPS-экранов.

В качестве процессора на Pad 6 Max стоит Snapdragon 8 Plus Gen 1. Также вам доступны варианты памяти 8/256 ГБ, 12/256 ГБ, 12/512 ГБ, 16/1024 ГБ (1 ТБ). Временами, правда, на планшете проскальзывают фризы анимации при сворачивании приложений.

Genshin Impact на максимальных настройках шёл на планшете с 40-60 к/с, но плавность неидеальная, бывают подёргивания. Сильного нагрева при этом нет. Снижение яркости происходило только в бенчмарках - примерно на 30%. Из минусов - заблокированная герцовка в играх. Её можно снять, но непонятно, как это повлияет на общую производительность устройства.