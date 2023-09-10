Плюсы и минусы планшета Xiaomi Pad 6

Планшет Xiaomi Pad 6 подойдёт тем, кто любит смотреть видеоролики или пользоваться графическими редакторами. Оснащено устройство также двумя стереодинамиками с Dolby Atmos. Частота обновления дисплея у него 144 Гц, но матрица - IPS.

При этом объём внутренней памяти у Xiaomi Pad 6 - всего 128 Гб. Есть ещё версия на 256 Гб, а карту памяти для расширения объёма вы вставить уже не сможете.

Процессор стоит на новинке один из самых мощных. Это Snapdragon 870, который в AnTuTu набирает 785 тысяч баллов. Это производительности сейчас хватит на все игры, на все приложения и будет хватать ещё примерно 5 лет.