Плюсы и минусы планшета Xiaomi Pad 6

Плюсы и минусы планшета Xiaomi Pad 6Есть ли смысл его брать?
Ведущий YouTube-канала DimaViper Live протестировал новый планшет Xiaomi Pad 6 в работе.
Планшет Xiaomi Pad 6 подойдёт тем, кто любит смотреть видеоролики или пользоваться графическими редакторами. Оснащено устройство также двумя стереодинамиками с Dolby Atmos. Частота обновления дисплея у него 144 Гц, но матрица - IPS.
При этом объём внутренней памяти у Xiaomi Pad 6 - всего 128 Гб. Есть ещё версия на 256 Гб, а карту памяти для расширения объёма вы вставить уже не сможете.
Процессор стоит на новинке один из самых мощных. Это Snapdragon 870, который в AnTuTu набирает 785 тысяч баллов. Это производительности сейчас хватит на все игры, на все приложения и будет хватать ещё примерно 5 лет.
Что касается камеры, то вы сможете записывать видео даже в 4К. Поэтому если вам не хочется брать флагманские планшеты Samsung или дорогие iPad, то можете присмотреться к Xiaomi Pad 6. Однако аксессуаров с ним в комплекте никаких нет.
Вывод
Xiaomi Pad 6 - один из лучших планшетов на Android на сегодняшний день. Поэтому брать его однозначно стоит. К тому же у него просто шикарные характеристики.