По каким характеристикам лучший ноутбук Xiaomi хуже, чем Apple MacBook

По каким характеристикам лучший ноутбук Xiaomi хуже, чем Apple MacBookИ стоит ли его покупать в качестве замены MacBook
Ведущий YouTube-канала «Не шарю!» сравнил характеристики и особенности работы Xiaomi Mi Notebook Pro X и MacBook (2018 год выпуска). Сильно ли хуже оказался китайский ноутбук?
В коробке с ноутбуком Xiaomi Mi Notebook Pro X вы получаете документацию, салфетку, блок питания на 130 Вт. И сразу же обнаруживается минус: несменный провод для зарядки у Xiaomi по сравнению с MacBook. Правда, при необходимости вы можете приобрести дополнительно блок питания для Notebook Pro X.
Также у Xiaomi Mi Notebook Pro X очень громкий тачпад. У же MacBook он бесшумный. Та же самая проблема с пробелом: он громче, чем у ноутбука Apple.
Xiaomi Mi Notebook Pro X позиционируется производителем как ноутбук для профессиональных задач. Однако кардридера почему-то у него нет.
Также несмотря на то что поддерживает Notebook Pro X несколько миллиардов оттенков, изображения на нём получаются пересвеченные по сравнению с MacBook.
Кроме того, у Xiaomi по сравнению с MacBook очень слабое звучание. И это несмотря на то, что в России он стоит около 200 тысяч рублей.
Что касается основных характеристик Xiaomi Mi Notebook Pro X, то они действительно топовые. Это процессор Intel Core 11-го поколения, 32 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ постоянной, видеокарта GTX 3050 Ti 4 ГБ.
Вывод
По дизайну Xiaomi Mi Notebook Pro X действительно кажется приятным. Но всё же в ряде характеристик он значительно уступает Apple MacBook. Поэтому полноценной заменой устройства от Apple он вряд ли сможет стать.