По каким характеристикам лучший ноутбук Xiaomi хуже, чем Apple MacBook

В коробке с ноутбуком Xiaomi Mi Notebook Pro X вы получаете документацию, салфетку, блок питания на 130 Вт. И сразу же обнаруживается минус: несменный провод для зарядки у Xiaomi по сравнению с MacBook. Правда, при необходимости вы можете приобрести дополнительно блок питания для Notebook Pro X.

Также у Xiaomi Mi Notebook Pro X очень громкий тачпад. У же MacBook он бесшумный. Та же самая проблема с пробелом: он громче, чем у ноутбука Apple.

Xiaomi Mi Notebook Pro X позиционируется производителем как ноутбук для профессиональных задач. Однако кардридера почему-то у него нет.

Также несмотря на то что поддерживает Notebook Pro X несколько миллиардов оттенков, изображения на нём получаются пересвеченные по сравнению с MacBook.