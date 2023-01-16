Почему Apple никогда не выпускала ноутбуки MacBook с сенсорным экраном

Почему Apple никогда не выпускала ноутбуки MacBook с сенсорным экраномИ почему на ноутбуках с Windows такой экран есть
На сегодняшний день существует одна крупная компания, которая никогда не делала ноутбуки с сенсорным экраном. Это Apple. Но почему? Ведь была уже попытка добавить в MacBook сенсорную панель.
Фото: Creative Bloq
Хотя в 2016 году Apple попыталась выпустить модели MacBook с сенсорной панелью, эта «фишка» не стала популярной среди пользователей. Поэтому компания убрала её из своих ноутбуков в 2021 году. И теперь ни сенсорных панелей, ни сенсорных экранов на новых MacBook вы не найдёте.
И есть несколько причин, почему в ближайшее время вряд ли сенсорный дисплей на Apple MacBook появится. Прежде всего, Apple стремится создавать то, что лучше всего подходит для продаж. К тому же существует iPad, к которому можно подключать клавиатуру, и тогда он станет мини-ноутбуком. Если сенсорный экран появится на MacBook, то он будет иметь много схожих функций с iPad. А это уже не так выгодно для Apple.
Вероятнее всего, Apple будет продолжать продвигать MacBook и iPad как два отдельных устройства. Пока, возможно, не решит выпустить всё-таки ноутбук с сенсорным экраном.
В 2016 году компания Apple решила добавить к MacBook сенсорную панель. Но она так и не оправдала ожиданий. К тому же из-за неё приходилось отказываться от физических кнопок, которые были для людей удобнее сенсорных.
А что касается сенсорных дисплее на ноутбуках с Windows, то их появление связано с запуском Windows 8 в 2012 году. Эта операционная система как раз больше подходила для того, чтобы ей пользоваться на планшете. Поэтому в то время многие ноутбуки представляли собой трансформеры, то есть у них был сенсорный экран, к которому присоединялась клавиатура.