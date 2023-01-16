Почему Apple никогда не выпускала ноутбуки MacBook с сенсорным экраном

Хотя в 2016 году Apple попыталась выпустить модели MacBook с сенсорной панелью, эта «фишка» не стала популярной среди пользователей. Поэтому компания убрала её из своих ноутбуков в 2021 году. И теперь ни сенсорных панелей, ни сенсорных экранов на новых MacBook вы не найдёте.

И есть несколько причин, почему в ближайшее время вряд ли сенсорный дисплей на Apple MacBook появится. Прежде всего, Apple стремится создавать то, что лучше всего подходит для продаж. К тому же существует iPad, к которому можно подключать клавиатуру, и тогда он станет мини-ноутбуком. Если сенсорный экран появится на MacBook, то он будет иметь много схожих функций с iPad. А это уже не так выгодно для Apple.