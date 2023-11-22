Почему MacBook Pro на M3 Max лучше брать в базовой, а не в старшей комплектации

В Geekbench 6 вы получите за дополнительные 500 долларов (M3 Max 16с/40с) в многопоточном режиме результат всего на 10,6% лучше, чем у базовой комплектации MacBook Pro на M3 Max.

При этом в некоторых тестах ноутбуки на M3 Max с 14c/30с и M3 Max с 16с/40с показывали одинаковые результаты. Пример - Figma Web Design. Оба устройства справились с тестом за 1 минуту 26 секунд. Так что веб-дизайнерам точно нет смысла брать старший вариант MacBook Pro с M3 Max.

Что касается игровой производительности, то в 3DMark она составила 31%. И это действительно много.