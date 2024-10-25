Почему не стоит покупать Chromebook вместо обычного дешёвого б/у ноутбука

Пример «Хромбука» — это Dell 3180. Это настолько слабый ноутбук, что даже Chrome OS перестала его поддерживать в 2022 году. Работает он на старом процессоре 9-летней давности (Intel Celeron N3060), который тоже очень медленный и слабый. Кроме того, у него крайне мало оперативной памяти и минимум внутренней памяти, дешёвый корпус и дисплей с дешёвой матрицей на 12″.

На YouTube с Dell 3180 можно запустить видео в HD, но 60 к/с идут только в 720p и с подтормаживаниями.

Чтобы выйти из режима сна, ноутбуку нужно несколько секунд. Браузер у него открывается почти мгновенно, но всё равно вам придётся ждать иногда 5−10 секунд, чтобы перейти по нужной ссылке.

На обновление семи приложений весом 100 Мб Chromebook потратил 7,5 минут.

Более современная модель от Google — это PixelBook GO. Стоит он 200 долларов, и это полная противоположность Dell. Работает он на процессоре i5−8200Y. Звук у него удивительно хороший для таких небольших габаритов.

Однако важно понимать, что без подключения к Wi-Fi «Хромбуки» превращаются в тыкву. Потому что вся философия Chromebook OS построена вокруг Интернета. У некоторых моделей Chromebook нет даже собственной памяти. Даже у PixelBook GO её всего 128 ГБ.

Приложения на PixelBook GO можно скачать только из PlayMarket. Но некоторые просто вообще не скачиваются. По неизвестной причине. К тому же многие разработчики не оптимизируют свои программы под Chrome OS, поэтому они могут не запуститься.