Покупаем младший MacBook: Pro на M4 или Air M3?Лучше брать новую модель
Автор YouTube-канала Max Tech сравнил 15" MacBook Air на М3 и 14" MacBook Pro на М4. Версия Air стоит всего на 100 долларов дешевле, чем Pro. Но есть ли смысл экономить?
15" MacBook Air на М3 гораздо легче и тоньше, чем Pro-версия. Поэтому его будет проще взять с собой куда-то в путешествие. При этом у новинки экран в целом намного ярче, он лучше подходит для просмотра HDR-контента.
У 14" MacBook Pro на М4 более мощные динамики. Также он обладает лучшей производительностью по сравнению с Air на М3 (результаты тестов - ниже).
Вывод
Разница в производительности между MacBook Pro на М4 и Air на М3 довольно значительная. Естественно, в пользу более новой модели. Если для вас важно мощное "железо", то выбирайте Pro-версию. Если же вы просто пользуетесь электронной почтой, веб-браузером, то MacBook Air на М3 станет отличной покупкой. В целом же по соотношению цены и качества выигрывает Pro-модель.