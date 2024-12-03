Покупаем младший MacBook: Pro на M4 или Air M3?

Автор YouTube-канала Max Tech сравнил 15" MacBook Air на М3 и 14" MacBook Pro на М4. Версия Air стоит всего на 100 долларов дешевле, чем Pro. Но есть ли смысл экономить?

15" MacBook Air на М3 гораздо легче и тоньше, чем Pro-версия. Поэтому его будет проще взять с собой куда-то в путешествие. При этом у новинки экран в целом намного ярче, он лучше подходит для просмотра HDR-контента.

У 14" MacBook Pro на М4 более мощные динамики. Также он обладает лучшей производительностью по сравнению с Air на М3 (результаты тестов - ниже).