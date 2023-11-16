Покупать игровой ноутбук сейчас или ждать RTX 5000?

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Обычно новые игровые ноутбуки анонсируются на выставке CES в январе, до которой сейчас осталось два месяца. И представители как минимум трёх брендов ноутбуков сообщили эксперту YouTube-канала Jarrod's Tech, что ждать новых видеокарт Nvidia для ноутбуков в 2024 году не стоит. Как минимум - на этой выставке CES. Игровые ноутбуки 2024 года по-прежнему будут идти с видеокартами Nvidia RTX 40-й серии. И это неудивительно, поскольку прошло ещё слишком мало времени с тех пор, как были анонсированы эти видеокарты.