Покупателей M4 MacBook Pro предостерегли от 10 ошибок при покупке этого ноутбука

Покупка MacBook только с M4 Pro или M4 Max. По сравнению с М1 Мах эти процессоры более мощные, а также более энергоэффективные. При этом для большинства обычных пользователей хватит и простого М4.

Не брать М4 Pro с возможностью подключения двух мониторов. Ранее 14-дюймовый MacBook Pro не имел порта Thunderbolt и мог поддерживать работу только одного внешнего монитора. У новинки этих проблем уже нет.

Не учитывать новые функции М4 Pro. Помимо большей мощности, вы получаете с MacBook Pro на М4 Pro два вентилятора вместо одного, новый Thunderbolt 5.

Думать, что SSD на 512 ГБ у MacBook на М4 и М4 Pro - одно и то же. У моделей с М4 Pro гораздо более быстрые твердотельные накопители, которые ускоряют передачу данных и поставляются с 24 ГБ ОЗУ.

Отказ от обновления оперативной памяти при помощи покупки MacBook Pro на М4. Базовые модели у Apple теперь имеют 16 ГБ ОЗУ вместо 8 ГБ.