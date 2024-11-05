Покупателей M4 MacBook Pro предостерегли от 10 ошибок при покупке этого ноутбука

Покупателей M4 MacBook Pro предостерегли от 10 ошибок при покупке этого ноутбукаСледуйте этим советам
Покупка MacBook только с M4 Pro или M4 Max. По сравнению с М1 Мах эти процессоры более мощные, а также более энергоэффективные. При этом для большинства обычных пользователей хватит и простого М4.
Не брать М4 Pro с возможностью подключения двух мониторов. Ранее 14-дюймовый MacBook Pro не имел порта Thunderbolt и мог поддерживать работу только одного внешнего монитора. У новинки этих проблем уже нет.
Не учитывать новые функции М4 Pro. Помимо большей мощности, вы получаете с MacBook Pro на М4 Pro два вентилятора вместо одного, новый Thunderbolt 5.
Думать, что SSD на 512 ГБ у MacBook на М4 и М4 Pro - одно и то же. У моделей с М4 Pro гораздо более быстрые твердотельные накопители, которые ускоряют передачу данных и поставляются с 24 ГБ ОЗУ.
Отказ от обновления оперативной памяти при помощи покупки MacBook Pro на М4. Базовые модели у Apple теперь имеют 16 ГБ ОЗУ вместо 8 ГБ.
Тратить деньги на MacBook с большим объёмом SSD. Apple по-прежнему завышает цены на эти конфигурации. Лучше купите небольшой быстрый и дешёвый SSD в дополнение к ноутбуку.
Думать, что М4 не намного медленнее, чем М4 Pro. С точки зрения прироста производительности М4 Pro действительно заметно отличается от предшественника. Особенно в графических программах. Если вы работаете с графикой, то берите только MacBook на М4 Pro.
Брать М4 Мах без веской причины. Большинству людей он просто не нужен. Однако этот чип показывает себя отлично в графических задачах. Apple удалось улучшить графическую производительность на 25% по сравнению с М3 Мах.
Покупать сейчас 14-дюймовую версию. Если вам нужен самый мощный MacBook с M4 Max, то не берите сейчас версию на 14". Это может быть заманчиво, однако такие ноутбуки работают гораздо медленнее, чем 16-дюймовые.
Брать ноутбук на М4 Pro с худшим вариантом чипа. За дополнительные 200 долларов вы получите процессор с 4 дополнительными графическими ядрами по сравнению с младшей конфигурацией. Поэтому он будет ещё быстрее, чем М1 Мах.