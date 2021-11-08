Правда ли, что Apple начала замедлять MacBook на Intel после выхода моделей на М1

Правда ли, что Apple начала замедлять MacBook на Intel после выхода моделей на М1Рассказывает техноблогер
Ведущий обнаружил, что профессиональные программы Final Cut и Logic Pro на Apple MacBook (на Intel) работают хуже, чем на аналогичном устройстве, но на чипе M1. Это стало особенно заметно в последние месяцы работы, отмечает Денис. В июне 2020 года он приобрёл 13-дюймовый MacBook Pro на базе 4-ядерного Intel Core i5, но с недавнего времени (месяц или два назад) стало очевидно, что ряд приложений запускается и работает не так быстро, как раньше.
Пользуется блогер в основном тремя программами: Final Cut для видеомонтажа, Logic Pro для работы со звуком, Pixelmator Pro для обработки изображений. С последним проблем пока что не возникло, а вот с первыми двумя - наоборот. Денис заметил, что видеопроекты стали с недавнего времени дольше экспортироваться: если раньше какое-либо видео грузилось 40 минут, то сейчас это стало занимать иногда даже дольше часа. Ещё одна проблема - при обрезании видео звук начинает пересчитываться (необходимо для этого ждать несколько секунд), и это заметно тормозит работу.
Что касается звука, то проблемы возникли с проектом, над которым ведущий уже довольно давно работает. При воспроизведении через некоторое время начинают пропадать барабанные партии. Это при том, что остальные инструменты синхронизированы.
Эксперт также подчеркнул, что пользуется лицензионными версиями программ. При этом его старый iPad до сих пор способен работать с этими программами, только делать это на нём не так удобно, как на MacBook. Получается, что, вероятнее всего, MacBook Pro, которому только 1,5 года, компания Apple замедляет для того, чтобы пользователь перешёл на новую модель.