Правда ли, что Apple начала замедлять MacBook на Intel после выхода моделей на М1

Ведущий обнаружил, что профессиональные программы Final Cut и Logic Pro на Apple MacBook (на Intel) работают хуже, чем на аналогичном устройстве, но на чипе M1. Это стало особенно заметно в последние месяцы работы, отмечает Денис. В июне 2020 года он приобрёл 13-дюймовый MacBook Pro на базе 4-ядерного Intel Core i5, но с недавнего времени (месяц или два назад) стало очевидно, что ряд приложений запускается и работает не так быстро, как раньше.

Пользуется блогер в основном тремя программами: Final Cut для видеомонтажа, Logic Pro для работы со звуком, Pixelmator Pro для обработки изображений. С последним проблем пока что не возникло, а вот с первыми двумя - наоборот. Денис заметил, что видеопроекты стали с недавнего времени дольше экспортироваться: если раньше какое-либо видео грузилось 40 минут, то сейчас это стало занимать иногда даже дольше часа. Ещё одна проблема - при обрезании видео звук начинает пересчитываться (необходимо для этого ждать несколько секунд), и это заметно тормозит работу.