Проблемы с MacBook? Вот как часто его нужно выключать и перезагружать

Если говорить кратко, то MacBook имеет смысл перезагружать, если только вы не перезапускали его более 1-2 недель, приложения странно и нестабильно работают, а сам ноут медленно реагирует, зависает либо если вы установили обновления.

Полностью выключать ноутбук стоит, если вы знаете, что не будете пользоваться им минимум несколько дней, вы собираетесь в путешествие или не планируете пользоваться MacBook долгое время, собираетесь проводить чистку устройства.

В остальных случаях можно без проблем оставлять ноутбук в спящем режиме. Такой режим потребляет минимум энергии и считается безопасным.