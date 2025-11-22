Ноутбуки и планшеты
Опубликовано 22 ноября 2025, 08:15
1 мин.

Проблемы с MacBook? Вот как часто его нужно выключать и перезагружать

Об этом важно знать
Сегодня многие пользователи MacBook оставляют их включенными постоянно и просто закрывают крышку. Но насколько это эффективно?
© Хабр

Если говорить кратко, то MacBook имеет смысл перезагружать, если только вы не перезапускали его более 1-2 недель, приложения странно и нестабильно работают, а сам ноут медленно реагирует, зависает либо если вы установили обновления.

Полностью выключать ноутбук стоит, если вы знаете, что не будете пользоваться им минимум несколько дней, вы собираетесь в путешествие или не планируете пользоваться MacBook долгое время, собираетесь проводить чистку устройства.

В остальных случаях можно без проблем оставлять ноутбук в спящем режиме. Такой режим потребляет минимум энергии и считается безопасным.

© Macworld

Современные MacBook'и рассчитаны как на постоянное, так и на нерегулярное пользование. Поэтому вы можете без опаски и часто включать ноутбук, и перезапускать его. Более того, перезагрузка помогает при определённых проблемах: например, если приложения часто зависают, работают медленно, происходят задержки при переключениями между приложениями или вкладками браузера и пр.

Рекомендуется перезагружать компьютер раз в 1-2 недели при обычном использовании.

Источник:Хабр
Автор:Валерия Филимонова
