Проблемы с MacBook? Вот как часто его нужно выключать и перезагружать

Проблемы с MacBook? Вот как часто его нужно выключать и перезагружатьОб этом важно знать
Если говорить кратко, то MacBook имеет смысл перезагружать, если только вы не перезапускали его более 1-2 недель, приложения странно и нестабильно работают, а сам ноут медленно реагирует, зависает либо если вы установили обновления.
Полностью выключать ноутбук стоит, если вы знаете, что не будете пользоваться им минимум несколько дней, вы собираетесь в путешествие или не планируете пользоваться MacBook долгое время, собираетесь проводить чистку устройства.
В остальных случаях можно без проблем оставлять ноутбук в спящем режиме. Такой режим потребляет минимум энергии и считается безопасным.
Современные MacBook'и рассчитаны как на постоянное, так и на нерегулярное пользование. Поэтому вы можете без опаски и часто включать ноутбук, и перезапускать его. Более того, перезагрузка помогает при определённых проблемах: например, если приложения часто зависают, работают медленно, происходят задержки при переключениями между приложениями или вкладками браузера и пр.
Рекомендуется перезагружать компьютер раз в 1-2 недели при обычном использовании.