Процессор M1 Max в Apple MacBook Pro оказался на 37 % быстрее лучших ноутбуков на Intel и AMD

Процессор M1 Max в Apple MacBook Pro оказался на 37 % быстрее лучших ноутбуков на Intel и AMDЭто доказывает тестирование нового процессора в рабочих нагрузках
Напомним, что M1 Max имеет 8 ядер производительности и 2 ядра эффективности. Для проверки быстродействия ноутбука Apple провели несколько тестов: проверялась работа процессора в рабочих нагрузках, в играх и профессиональных программах.
При тестировании уровня производительности в рабочих нагрузках M1 Max почти во всех случаях стабильно показывал результаты лучше, чем Intel 11980HK и ADM 5980HS. Причём, например, при запуске 502.gcc_r разрыв между M1 Max и 11980HK составил 69 процентов. Самые высокие значения процессор Apple демонстрировал в тестах, связанных с памятью: 503.bwaves, 519.lbm, 549.fotonik3d и 554.roms.
В SPECint, как видно из графика, M1 Max на 37 % опережает ADM Ryzen 5900X, 5950X, Intel i9-10900K, а также чипы для настольных компьютеров Intel i9-11900K или ADM Ryzen 5800X.
При запуске процессора M1 Max с 8 активными ядрами производительность снизилась на 7-9 %.
В то же время, если мы сравним быстродействие M1 Pro и Max с производительностью M1 в однопоточном режиме, то значительной разницы не увидим. Связано это с тем, что в обновлённом процессоре используются те же ядра производительности Firestrom, что и ранее, и они по-прежнему работают с тактовой частотой 3,23 ГГц.
В SPECint2017 в целом различия между M1 Max и M1 небольшие, как и между процессорами Apple и AMD/Intel. В 523.xalancbmk видно наибольшее превосходство, однако эксперты полагают, что это связано не с самим чипом, а с обновлёнными алгоритмами работы с памятью в macOS 12.
В SPECfp2017 ситуация складывается аналогично. В тесте 549.fotonik3d новый чип набирает 23,17 баллов по сравнению с 20,43 баллов у M1. Сказывается более высокая пропускная способность памяти в M1 Max в сравнении с базовым M1.
А вот в играх результаты уже получились своеобразными.
В тесте GFXBench 5.0 Aztec Ruins MacBook Pro на M1 Max оказывается на втором месте, уступив на несколько кадров в секунду MSI GE76 с GeForce RTX 3080.
MacBook Pro на процессоре M1 Max оказался вдвое быстрее, чем настольный компьютер Mac Mini на базовом чипе M1 (119,7 к/с против 62,5 к/с в 3DMark Wild Life Extreme). А "младший" MacBook Pro на чипе M1 Pro аналогично оказался в 2 раза быстрее, чем ноутбуки на стандартном M1 (MacBook Air) - 62,5 к/с против 29,7 к/с.
Далее MacBook Pro проверили в играх Shadow of the Tomb Raider, Borderlands 3. В них, однако, ноутбуки занимают уже последние места. Даже при переходе в 4К всё равно ситуация не меняется. Вполне вероятно, что такая низкая производительность связана с ограничениями других элементов комплектации MacBook Pro на M1 Max или M1 Pro.
Последними тестами стали PugetBench для Premiere Pro и DaVinci Resolve. В них сравнивалось быстродействие моделей MacBook Pro на M1 Max и MacBook Pro на M1 Pro. Если в PugetBench результаты незначительно отличались, то в DaVinci Resolve версия с M1 Max превосходила Pro примерно в два раза.