Процессор M1 Max в Apple MacBook Pro оказался на 37 % быстрее лучших ноутбуков на Intel и AMD

Напомним, что M1 Max имеет 8 ядер производительности и 2 ядра эффективности. Для проверки быстродействия ноутбука Apple провели несколько тестов: проверялась работа процессора в рабочих нагрузках, в играх и профессиональных программах.

При тестировании уровня производительности в рабочих нагрузках M1 Max почти во всех случаях стабильно показывал результаты лучше, чем Intel 11980HK и ADM 5980HS. Причём, например, при запуске 502.gcc_r разрыв между M1 Max и 11980HK составил 69 процентов. Самые высокие значения процессор Apple демонстрировал в тестах, связанных с памятью: 503.bwaves, 519.lbm, 549.fotonik3d и 554.roms.

В SPECint, как видно из графика, M1 Max на 37 % опережает ADM Ryzen 5900X, 5950X, Intel i9-10900K, а также чипы для настольных компьютеров Intel i9-11900K или ADM Ryzen 5800X.

При запуске процессора M1 Max с 8 активными ядрами производительность снизилась на 7-9 %.