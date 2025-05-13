Работник СЦ предупредил о массовом браке дорогих ноутбуков MSI GE

Оказалось, что на матплате питания видеопамяти нет вообще, как и питания ядра GPU. Зато есть питание PCIe.

Выяснилось также, что пробило сдвоенный мосфет, а по его замыканию сгорел только измерительный резистор.

По итогу владелец отделался только заменой мосфетов с маркировкой ZF906. Дискретная видеокарта выжила и работает нормально. Но это крайне редкий случай. Обычно же требуется замена видеокарты, что очень недёшево. В целом ремонт обошёлся в 19 тысяч рублей.