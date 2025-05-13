Работник СЦ предупредил о массовом браке дорогих ноутбуков MSI GE

Работник СЦ предупредил о массовом браке дорогих ноутбуков MSI GEВсё дело в пробое питания видеокарты
Эксперт YouTube-канала "Notebook1 Ассоциация сервисных центров" рассказал, какие неисправности обычно встречаются в дорогих MSI Raider GE77HX, GE76HX, GE78HX, GE66HX, GE68HX на примере ремонта MSI Raider GE77HX-12UHS.
В этом году подобные ноутбуки несут в сервисные центры массово. Стандартная проблема у них - это зависание во время работы. После перезагрузки дискретная 3080 Ti вообще пропала, а встроенная работала. Когда же владелец переключился на дискретную графику принудительно, то исчезла совсем. Обратно вернуть её не могли.
Оказалось, что на матплате питания видеопамяти нет вообще, как и питания ядра GPU. Зато есть питание PCIe.
Выяснилось также, что пробило сдвоенный мосфет, а по его замыканию сгорел только измерительный резистор.
По итогу владелец отделался только заменой мосфетов с маркировкой ZF906. Дискретная видеокарта выжила и работает нормально. Но это крайне редкий случай. Обычно же требуется замена видеокарты, что очень недёшево. В целом ремонт обошёлся в 19 тысяч рублей.