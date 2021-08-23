Работник сервисного центра назвал самую ремонтопригодную модель б/у ноутбуков

Несмотря на то что Виктору, специалисту сервисного центра, не нравится компания Lenovo сама по себе, он признался, что модель ThinkPad в плане комплектации - лучше других ноутбуков. Правда, не во всех линейках.

Lenovo ThinkPad, как заметил ведущий, считались ещё несколько лет назад одними из лучших в корпоративном сегменте, в том числе по качеству клавиатуры. Они действительно качественные. Но при этом такие аппараты "отпугивают" людей своим дизайном.