Работник сервисного центра назвал самую ремонтопригодную модель б/у ноутбуков

Работник сервисного центра назвал самую ремонтопригодную модель б/у ноутбуковЕё производит компания Lenovo
Несмотря на то что Виктору, специалисту сервисного центра, не нравится компания Lenovo сама по себе, он признался, что модель ThinkPad в плане комплектации - лучше других ноутбуков. Правда, не во всех линейках.
Lenovo ThinkPad, как заметил ведущий, считались ещё несколько лет назад одними из лучших в корпоративном сегменте, в том числе по качеству клавиатуры. Они действительно качественные. Но при этом такие аппараты "отпугивают" людей своим дизайном.
У Lenovo, напомнил ведущий, есть несколько линеек ноутбуков на все случаи жизни. К ним и стоит присмотреться при покупке. Это T-линейка (бизнес-класс), L-линейка (бюджетные ноутбуки), X (компактные аппараты), W (самые мощные, workstation). Перечисленные ноутбуки - одни из самых ремонтопригодных, по мнению Виктора. Даже с точки зрения замены материнской платы, которую легко приобрести даже на AliExpress, а затем заменить. Даже самостоятельно.
В то же время, например, у Lenovo серии X1 же, по словам эксперта, плохая система охлаждения, и в целом они неремонтопригодны.