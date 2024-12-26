Работник сервисного центра сравнил поддельный iPad Pro 11″ M4 с оригиналом

На коробке поддельного iPad по сравнению с коробкой оригинала гораздо меньше разной информации. При этом даже у фейковой версии есть серийный номер.

Внешне друг от друга iPad Pro оригинальный и поддельный отличить невозможно. Однако провод в комплекте у фейка лежит белый, а не чёрный.

Удивительно, но фейковый iPad Pro 11″ работал крайне плавно. При этом серийный номер на коробке не соответствовал серийному номеру, указанному в настройках планшета.