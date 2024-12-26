Работник сервисного центра сравнил поддельный iPad Pro 11″ M4 с оригиналом

Работник сервисного центра сравнил поддельный iPad Pro 11″ M4 с оригиналомВнешне они выглядят практически один в один
На коробке поддельного iPad по сравнению с коробкой оригинала гораздо меньше разной информации. При этом даже у фейковой версии есть серийный номер.
Внешне друг от друга iPad Pro оригинальный и поддельный отличить невозможно. Однако провод в комплекте у фейка лежит белый, а не чёрный.
Удивительно, но фейковый iPad Pro 11″ работал крайне плавно. При этом серийный номер на коробке не соответствовал серийному номеру, указанному в настройках планшета.
Поддельное устройство работало на процессоре MediaTek 6762V/CB (Helio P22). Также была какая-то путаница с объёмом оперативной памяти: в программе указывалось, что её всего 4 ГБ, но свободно из них 6,2 ГБ.
Кроме того, iPad Pro в какой-то момент просто сам отключился и перезагрузился. Из камер у него оказалась только одна настоящая, которая снимала, естественно, заметно хуже.