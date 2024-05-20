Rozetked перечислили плюсы и минусы новых iPad Pro M4 2024

Как и раньше, новый iPad Pro имеется в двух вариантах: с диагональю 11 и 13 дюймов. Оба планшета также очень тонкие: у того, что поменьше, толщина 5,3 мм, у большого — 5,1 мм. Также у iPad Pro впервые появился OLED-дисплей. Для SDR-контента у новинки яркость составляет 1000 нит, для HDR — 1600 нит. Ни у одного другого планшета нет таких показателей.

Изображение на планшете теперь будет ярче и насыщенней. Эту технологию назвали Ultra Retina XDR. У версий с 1 и 2 ТБ памяти будет также специальное стекло с наноструктурой. Правда, за дополнительную плату. Считается, что якобы эта наноструктура будет уменьшать количество бликов.

Благодаря процессору М4 прирост в производительности по сравнению с М2 у iPad Pro составит 50%, приложения для рендеринга станут работать в четыре раза быстрее, чем на М2. Кроме того, энергии новый чип потребляет в два раза меньше М2. Также на М4 стоит нейронный движок, который мощнее, чем любой нейронный процессор в существующем сейчас ПК. Но это на бумаге. В корпусе установлены на новых iPad Pro графитовые листы и медь, которые на 20% улучшают тепловые характеристики планшетов.