Rozetked перечислили плюсы и минусы новых iPad Pro M4 2024

Rozetked перечислили плюсы и минусы новых iPad Pro M4 2024Вот о чём вам нужно знать перед покупкой
Как и раньше, новый iPad Pro имеется в двух вариантах: с диагональю 11 и 13 дюймов. Оба планшета также очень тонкие: у того, что поменьше, толщина 5,3 мм, у большого — 5,1 мм. Также у iPad Pro впервые появился OLED-дисплей. Для SDR-контента у новинки яркость составляет 1000 нит, для HDR — 1600 нит. Ни у одного другого планшета нет таких показателей.
Изображение на планшете теперь будет ярче и насыщенней. Эту технологию назвали Ultra Retina XDR. У версий с 1 и 2 ТБ памяти будет также специальное стекло с наноструктурой. Правда, за дополнительную плату. Считается, что якобы эта наноструктура будет уменьшать количество бликов.
Благодаря процессору М4 прирост в производительности по сравнению с М2 у iPad Pro составит 50%, приложения для рендеринга станут работать в четыре раза быстрее, чем на М2. Кроме того, энергии новый чип потребляет в два раза меньше М2. Также на М4 стоит нейронный движок, который мощнее, чем любой нейронный процессор в существующем сейчас ПК. Но это на бумаге. В корпусе установлены на новых iPad Pro графитовые листы и медь, которые на 20% улучшают тепловые характеристики планшетов.
В целом получается, что новый iPad Pro на М4 быстрее, чем предыдущий iPad Pro на М2, в четыре раза и в десять раз — чем оригинальный iPad Pro.
Также в новинку добавили различные функции для профессионалов. К примеру, это режим Reference Mode, который помогает точно работать с цветами во время их коррекции, или Stage Manager, позволяющий одновременно работать с несколькими приложениями (но без разделения экрана).
Final Cut Pro 2 и Logic Pro 2 оказались с нуля переработаны под сенсорное управление. Редактирование в Final Cut Pro будет быстрее, чем на iPad Pro с М1. В Logic Pro изменился интерфейс.
На iPad Pro М4 можно записывать видео в 4К. Основная камера теперь только одна, вместо второго объектива стоит LiDAR Scanner для работы с AR. Появилась и обновлённая адаптивная вспышка, с помощью которой удобно сканировать документы с отбрасываемой тенью. Вспышка эту тень уберёт. Кроме того, у iPad Pro теперь есть разблокировка по Face ID, новая система зарядки и сопряжения для Apple Pencil. Выпустила Apple и новую Magic Keyboard с кнопкой Escape. Анонсировали и новый Pencil Pro.
Кроме того, теперь у iPad Pro М4 нет поддержки Apple Pencil второго поколения. То есть придётся покупать новый аксессуар. Оперативной памяти у планшетов будет 8 или 16 ГБ, постоянной — 256/512 ГБ, 1 или 2 ТБ. При этом версии Bluetooth и Wi-Fi старые: 5,3 и 6е соответственно.