С какими моделями видеокарт покупать ноутбук, чтобы потом не пожалеть

Самое важное при выборе игрового ноутбука, по мнению ведущего YouTube-канала «ТехноМакс», - это не ошибиться с видеокартой. Ведь от неё зависит, насколько хорошо он будет «тянуть» игры: насколько качественной будет графика, плавным - геймплей, актуальность ноутбука и возможность запуска тяжёлых игр.

Лучшие видеокарты для монтажа видео

Если у вас ноутбук на Windows, то оптимальными вариантами станут GeForce RTX 3060 (это минимум, который нужен), RTX 3070 (+20% скорости), RTX 3080 Ti (+20% скорости). Не забывайте при этом, что к хорошей видеокарте нужен и мощный процессор.

Если же вы хотите купить MacBook, то выбирайте версии с Apple M1 Pro/Max, Apple M2 Pro, Apple M2 Max.