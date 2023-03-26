С какими моделями видеокарт покупать ноутбук, чтобы потом не пожалеть

С какими моделями видеокарт покупать ноутбук, чтобы потом не пожалетьВсё зависит от того, для чего вам нужен ноутбук
Сегодня на рынке представлено очень много моделей ноутбуков с самыми разными видеокартами. Но какие из них лучше выбирать, если для вас важна работа с видео или возможность проходить игры?
Фото: CNN
Самое важное при выборе игрового ноутбука, по мнению ведущего YouTube-канала «ТехноМакс», - это не ошибиться с видеокартой. Ведь от неё зависит, насколько хорошо он будет «тянуть» игры: насколько качественной будет графика, плавным - геймплей, актуальность ноутбука и возможность запуска тяжёлых игр.
Лучшие видеокарты для монтажа видео
Если у вас ноутбук на Windows, то оптимальными вариантами станут GeForce RTX 3060 (это минимум, который нужен), RTX 3070 (+20% скорости), RTX 3080 Ti (+20% скорости). Не забывайте при этом, что к хорошей видеокарте нужен и мощный процессор.
Если же вы хотите купить MacBook, то выбирайте версии с Apple M1 Pro/Max, Apple M2 Pro, Apple M2 Max.
Лучшие видеокарты для игровых ноутбуков до 100 тысяч рублей
Для этого вам подойдут RTX 3060 6 ГБ (с невысоким TGP; у неё производительность выше на 20-30%, чем у самой быстрой RTX 3050), Radeon RX 6600M 8 ГБ, RTX 4050 6 ГБ. Для игр модели с этими видеокартами подойдут отлично (на них на высоких настройках графики в 1080p запускаться будут все игры, с ультра-пресетом придётся использовать DLSS), хотя у них будет не лучший экран и не самый качественный звук.
Лучшие видеокарты для геймерских ноутбуков до 130 тысяч рублей
Здесь есть два варианта. Это RTX 3060 6 ГБ с TGP 140 Вт или RTX 4050 6 ГБ с TGP 140 Вт.
Лучшие видеокарты для игровых ноутбуков до 150 тысяч рублей
В этом случае альтернативы три. Среди них - RTX 3070 8 ГБ с TGP 140 Вт (с ней в 2К можно получить в играх 60 к/с и больше), RTX 3070 Ti 8 ГБ с TGP 140 Вт, RTX 4060 8 ГБ с TGP 140 Вт.
Лучшие видеокарты для игровых ноутбуков до 200 тысяч рублей
Вам придётся выбирать между RTX 3080 Ti 16 ГБ и RTX 4080 12 ГБ.
Лучшие интегрированные видеокарты
Этот вариант подойдёт, если вы дизайнер, программист и часто ездите куда-то в командировки. В данном случае присмотритесь к AMD Radeon 680M или Intel Iris Xe Graphics G7 96EUs. Ноутбук с такими видеокартами будет легче, дешевле и автономнее остальных.