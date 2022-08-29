Семь лучших компактных ноутбуков для работы и учёбы. Российский рейтинг

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Семь лучших компактных ноутбуков для работы и учёбы. Российский рейтингОб этом рассказал эксперт
На YouTube-канале Device представили подборку семи моделей ультрабуков, которые стоит приобрести в 2022 году. Все девайсы отличаются небольшим весом и довольно тихой работой.
Ведущий YouTube-канала Device перечислил основные характеристики, плюсы и минусы лучших компактных ноутбуков на 2022 год.
- Lenovo IdeaPad 1 11ADA05 82GV003TRK. Диагональ этого ноутбука равняется всего 11,6 дюйма, а весит он немного больше одного килограмма. Установлен на ультрабуке процессор AMD Athlon Silver 3050e с встроенной графикой Vega 3. Объём оперативной памяти составляет 4 ГБ, SSD - 128 ГБ (причём его можно при желании заменить на другой). Это устройство легко справится с набором текста, поиском информации в Интернете или просмотром видеороликов. А «прожить» без подзарядки оно может шесть-восемь часов.
- HONOR MagicBook X 14NBR-WAI9 53011TVN-001. Его можно назвать некой золотой серединой. IPS-экран у этого ноутбука равняется 14 дюймам. При этом на борту стоит здесь Intel Core i3 10110U, который позволит легко справиться с любой офисной задачей. Оперативной памяти у MagicBook X - 8 ГБ, SSD - 256 ГБ. При этом вы при желании сможете на нём даже обрабатывать фотографии: характеристики дисплея позволяют. Объём аккумулятора лэптопа составляет 56 Вт*ч, благодаря чему вы будете пользоваться ноутбуком до 10 часов в смешанном режиме. Кроме того, вместе с HONOR MagicBook X вы получаете лицензионную Windows 10.
- Apple MacBook Air 13 Late 2020 MGN93RU/A. Это очень мощная модель на фирменном процессоре Apple M1. Оснащён этот ноутбук также 8 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ SSD. Благодаря топовому дисплею вы без проблем сможете работать с любыми изображениями. Нельзя не отметить и хорошую батарею на 50 Вт*ч, за счёт которой ноутбук будет жить до 18 часов без подзарядки.
- Lenovo Yoga 7 14ACN6 82N7008MRU. Это трансформер, который можно раскладывать на 360 градусов или превратить в планшет, так как оснащён он сенсорным IPS-экраном с диагональю в 14 дюймов. Также вы получите при покупке процессор AMD Ryzen 5 5600U с Radeon Rx Vega 7, ОЗУ в 16 ГБ и SSD в 512 ГБ. Поэтому вы сможете запускать на этом лэптопе даже «тяжёлые» рабочие программы. Портов, правда, на нём довольно мало: один USB Type-A и два USB Type-C. Аккумулятор имеет ёмкость в 71 Вт*ч, а это до 8,5 часов работы без подзарядки в режиме воспроизведения видео.
- Lenovo IdeaPad 5 Pro 14ACN6 82L7000TRK. Подойдёт тем, кому нужен хороший экран. Оснащён ноутбук 14-дюймовым IPS-дисплеем с частотой обновления 90 Гц, а также процессором AMD Ryzen 7 5800U с Vega 8. Оперативной памяти здесь 16 ГБ, а внутренней - 1024 ГБ. В результате вы получаете устройство с высочайшим уровнем производительности, причём работать вы с лёгкостью сможете и с графикой. Ёмкость аккумулятора при этом всё же меньше, чем у Lenovo Yoga 7: 56,5 Вт*ч.
- Acer Predator Triton 300 SE PT314-51s-56G7 NH. QBJER.00B. Ноутбук предоставит вам возможность поработать даже в требовательных графических программах. Acer Predator Triton 300 SE, хоть и выглядит маленьким, обладает очень большой мощностью благодаря процессору Core i5-11300H, видеокарте Nvidia GeForce RTX 3060 6 ГБ, ОЗУ в 16 ГБ и SSD в 512 ГБ. Поэтому вы сможете заниматься сложным монтажом или работой в Photoshop.
- ASUS Zenbook 14X OLED UX5400EG-KN185T 90NB0T83-M001L0. Это один из лучших компактных ноутбуков в целом. Он отличается 14-дюймовым OLED-экраном с частотой обновления в 90 Гц и яркостью в 550 нит, процессором Core i7-1165G7, видеокартой GeForce MX450, а также оперативной памятью в 16 ГБ, внутренней в 512 ГБ (SSD) + 32 ГБ (Intel Optane).