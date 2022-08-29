Семь лучших компактных ноутбуков для работы и учёбы. Российский рейтинг

Об этом рассказал эксперт

На YouTube-канале Device представили подборку семи моделей ультрабуков, которые стоит приобрести в 2022 году. Все девайсы отличаются небольшим весом и довольно тихой работой.