Семь лучших ноутбуков дешевле 100 тысяч рублей на середину 2022 года

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Семь лучших ноутбуков дешевле 100 тысяч рублей на середину 2022 годаВыбирайте из этого списка, если планируете приобрести новый лэптоп
Эксперт канала Device на YouTube назвал самые мощные модели ноутбуков для работы и игр стоимостью до 100 тысяч рублей.
Ведущий YouTube-канала Device перечислил лучшие игровые и офисные лэптопы премиум-категории. Среди них есть модели компаний MSI, Lenovo, ASUS, HP.
- MSI Modern 14. Один из примеров бизнес-девайса. Это стильный тонкий ноутбук с дисплеем с диагональю 14 дюймов, металлическим корпусом. Отличается он также небольшим весом: 1,3 кг. Оснащён лэптоп четырёхъядерным процессором Intel Core i5-1155G7 с видеокартой GeForce MX450 2 ГБ и возможностью апгрейда оперативной памяти (с 16 ГБ до 32 ГБ). Поиграть в него можно даже в Red Dead Redemption 2 в 1080p, но на минимальных настройках графики. sRGB равняется у модели 100 %, поэтому это неплохой вариант и для работы со снимками. Клавиатура здесь имеет белую подсветку, но цифрового блока здесь нет.
- Lenovo IdeaPad 5 Pro 14ITL6. Это ещё один ультрабук с алюминиевым корпусом. Весит он всего 1,38 кг. Как и у модели выше, диагональ у него составляет 14 дюймов, матрица - IPS, цветовой охват - 100 %, а вот частота обновления больше - 90 Гц. Увеличилось и разрешение: до 2880 x 1800 вместо 1920 x 1080 у MSI Modern 14. Процессор здесь очень близок к Core i5-1155G7: i5-1135G7. Объём оперативной памяти увеличить у IdeaPad 5 Pro 14ITL6 нельзя. Что касается функциональности, то этот ноутбук однозначно оказывается впереди Modern 14: например, он поддерживает быструю зарядку (за 15 минут зарядки устройство получается дополнительные два часа работы), имеет инфракрасную камеру с датчиком Face ID, USB Type-C.
- ASUS TUF Gaming F15. Это игровая модель. Оснащена она видеокартой RTX 3050 4 ГБ и процессором Core i5-11400H. Несмотря на то что качество картинки здесь будет хуже, чем у Lenovo IdeaPad 5 Pro и MSI Modern 14, ноутбук обладает высокой частотой обновления в 144 Гц. Цветовой охват sRGB составляет 63 %. Что касается игровой производительности, то вы сможете запустить даже Cyberpunk 2077 с высоким пресетом с технологией Nvidia DLSS. В среднем частота кадров будет составлять в этом случае 40 к/с. Большая же часть игр будет работать на TUF Gaming F15 на ультра-настройках графики. Есть возможность также расширить объём SSD и ОЗУ. Благодаря быстрой зарядке вы получите 50 процентов заряда за 30 минут.
- HP Laptop 17-ca3009ur. По габаритам этот ноут самый большой из представленных. Из минусов устройства - пластиковый корпус, отсутствие подсветки у клавиатуры, маленький аккумулятор (41 Втч, а это всего 6 часов работы в щадящем режиме), нет USB-С-порта, невозможность увеличить объём оперативной памяти, разрешение экрана - Full HD. В то же время на HP Laptop 17-ca3009ur стоит восьмиядерный процессор Ryzen 7 4700U с интегрированной графикой Vega 7, есть два накопителя (SSD в 256 ГБ, HDD в 1024 ГБ), предустановленный операционная система Windows 10 Home, цветовой охват в sRGB - 100 %, быстрая зарядка (до 50 % заряжает за 45 минут).
- Lenovo IdeaPad 5 Pro 16ACH6. Диагональ экрана у модели - 16 дюйма, а частота обновления - 120 Гц. При этом здесь нет дискретной видеокарты - вместо неё встроенная графика Vega 7, а разрешение экрана по сравнению с ультрабуком IdeaPad 5 Pro стало меньше: 2560 x 1600. Однако цветовой охват sRGB равняется также 100 %. Работает эта модель на процессоре Ryzen 5 5600H, а объём аккумулятора у неё составляет 75 Втч. Быстрая зарядка за 15 минут даст возможность пользоваться ноутбуком ещё три часа. Этот лэптоп будет отлично справляться с большинством профессиональных задач.
- ASUS Vivobook Pro 14X OLED. Считается одним из наиболее функциональных и универсальных ноутбуков в подборке. Устройство оснащено отличной OLED-матрицей, дискретной видеокартой RTX 3050 4 ГБ, четырёхъядерным Intel Core i5-11300H. Объём оперативной памяти составляет у Vivobook Pro 14X 16 ГБ, а SSD-накопителя - 512 ГБ. Весит лэптоп при этом 1,45 кг. Присутствует здесь также сканер отпечатка, функция «Виртуальный контроллер». Это устройство идеально подходит для работы с графикой.
- MSI Sword 15. Геймерский ноутбук, имеющий массу в 2,25 кг. В играх он показывает шикарную производительность за счёт видеокарты RTX 3060 6 ГБ и процессора Core i5-11400H. Запускать почти все проекты на нём можно на ультра-настройках графики. Оперативной памяти у Sword 15 всего 8 ГБ, но её можно расширить до 64 ГБ. Цветовой охват sRGB равняется всего 53 %, а пиковая яркость - примерно 250 нит. То есть для дизайнеров этот лэптоп не особо подходит. В то же время частота обновления экрана составляет 144 Гц. Есть здесь и подсветка для клавиатуры - синего цвета.