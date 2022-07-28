Сегодня в 08:11

Семь лучших ноутбуков дешевле 100 тысяч рублей на середину 2022 года

Выбирайте из этого списка, если планируете приобрести новый лэптоп

Эксперт канала Device на YouTube назвал самые мощные модели ноутбуков для работы и игр стоимостью до 100 тысяч рублей.