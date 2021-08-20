Сервисный центр Lenovo предупредил, что компьютер может сгореть при подключении HDMI во время работы

Сервисный центр Lenovo предупредил, что компьютер может сгореть при подключении HDMI во время работыСпециалисты рассказали об особенностях ремонта устройств в сервисном центре
Сгоревший ноутбук после попытки его подключения через кабель HDMI к телевизору - история одного из клиентов сервиса. В ходе беседы Сергей Сафонов выяснил, будет ли это считаться гарантийным случаем.
Сначала Сергей кратко описал работу специалистов центра в целом и показал этапы ремонта компьютера. Среди таких этапов - диагностика, приём устройства, сам ремонт и выдача клиенту.
Ведущий отметил важную вещь: если ремонт был негарантийным (неисправность - по вине пользователя), то даже после ремонта гарантия продолжает действовать столько, сколько указано в документации. То есть если вы заметили дефект, причина которого - недобросовестность производителя (то есть его можно заменить по гарантии), то всё равно можно обращаться за помощью в центр, если срок гарантии не истёк.
Кроме этого, по гарантийному талону заменяются вообще все части устройств. Например, если вышел из строя определённый элемент материнской платы, то заменяться будет вся плата.
Также при замене заводских запчастей на оригинальные гарантия на заменённую деталь продлевается на весь гарантийный срок устройства. Если же замена на неоригинальные, то на них распространяется только дополнительная гарантия из магазина.
Возвращаясь к ситуации со сгоревшим ноутбуком, сотрудник центра отметил, что этот ремонт, скорее всего, будет не по гарантии. Но для окончательного вывода нужно провести диагностику состояния компьютера.
Для предупреждения поломок нужно, как отметил работник центра, каждые 3-6 месяцев относить ноутбук на профилактику.
А при сдаче в ремонт по гарантии пользователь должен сделать резервные копии всех данных, удалить личную информацию и такую, которую не хочется разглашать, предоставить все ключи и пароли. Ещё клиенту нужно удалить дополнительные устройства, компоненты, которые не подлежат гарантийному обслуживанию. И при необходимости он должен получить разрешение владельца на ремонт.