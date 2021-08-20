Сервисный центр Lenovo предупредил, что компьютер может сгореть при подключении HDMI во время работы

Сгоревший ноутбук после попытки его подключения через кабель HDMI к телевизору - история одного из клиентов сервиса. В ходе беседы Сергей Сафонов выяснил, будет ли это считаться гарантийным случаем.

Сначала Сергей кратко описал работу специалистов центра в целом и показал этапы ремонта компьютера. Среди таких этапов - диагностика, приём устройства, сам ремонт и выдача клиенту.

Ведущий отметил важную вещь: если ремонт был негарантийным (неисправность - по вине пользователя), то даже после ремонта гарантия продолжает действовать столько, сколько указано в документации. То есть если вы заметили дефект, причина которого - недобросовестность производителя (то есть его можно заменить по гарантии), то всё равно можно обращаться за помощью в центр, если срок гарантии не истёк.