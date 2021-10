Скорость работы видеокарты RTX 3070 на тонком, среднем и толстом ноутбуках сравнили

Напомним, что от TDP видеокарты зависит её производительность. То есть чем больше этот индекс, тем большую производительность в играх покажет видеокарта. Эксперт канала LOW FPS Gaming протестировал графический ускоритель RTX 3070 со значениями TDP 85 Вт, 100 Вт и 140 Вт (ноутбуки Asus Tuf Dash F15, Acer Predator Helios 300, Lenovo Legion 5 Pro) в 10 играх. Среди проектов - Cyberpunk 2077, Red Dead Redemption 2, Call Of Duty Warzone, Assassin's Creed Valhalla, GTA V, Battlefield V, Metro Exodus, Shadow Of The Tomb Raider, Rainbow Six Siege, Borderlands 3. Все игры запускались в разрешении 1080p.

В Cyberpunk 2077 разница между средней производительностью на ультра-настройках при TDP 85 Вт и 140 Вт оказалась довольно заметной: это 60 к/с и 83 к/с (при 100 Вт - 79 к/с). В редких событиях значения составляли соответственно 51 к/с, 68 к/с и 70 к/с (85, 100 и 140 Вт).

С теми же настройками графики проект Red Dead Redemption 2 шёл очень плохо во всех трёх случаях. Среднее число кадров было 27 к/с, 34,3 к/с и 35,8 к/с, а в редких событиях эти значения снижались до 23 к/с, 28 к/с и 29 к/с.

А вот в Call Of Duty Warzone производительность оказалась на высоте. Даже при 85 Вт она составляла в среднем 91 к/с (при 100 Вт - 123 к/с, при 140 Вт - 131 к/с). В редких событиях она была во всех случаях выше 60 к/с: 62 к/с, 93 к/с и 99 к/с.

На уровне Cyberpunk 2077 запустилась игра Assassin's Creed Valhalla на ультра-высоких настройках. В среднем быстродействие видеокарт здесь было 60 к/с, 71 к/с и 76 к/с, а в редких событиях результаты составили 43 к/с, 50 к/с и 56 к/с соответственно.

При установке максимальных параметров графики GTA V шла примерно как предыдущий проект: средняя производительность видеокарт в ней была равна 65 к/с, 76 к/с и 80 к/с. Снижались в редких событиях значения до 47 к/с, 58 к/с и 63 к/с.