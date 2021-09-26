Создатели процессора "Байкал" рассказали, сможет ли США "убить" санкциями российский процессор

Как сообщил генеральный директор фирмы Baikal Electronics Андрей Евдокимов, если сделка состоится и NVIDIA будет владеть ARM, то бизнес-модель всё равно сохранится и большого риска для производства процессоров в этом нет. Конечно, добавляет специалист, NVIDIA может вести себя по-разному, но сейчас уже очень много компаний используют технологии ARM, развивают их и заинтересованы в сохранении бизнес-модели ARM.

При ответе на вопрос о введении США запретов, касающихся процессора "Байкал", эксперт вспомнил ситуацию с Huawei. Несмотря на действие санкций, эта компания в США всё равно продолжала работать. России же в этом случае придётся искать новую фабрику для производства оборудования. И в этом - главный риск. Кроме того, на фабрике тоже используется множество иностранных технологий, поэтому она вполне может быть "задушена" санкциями. Сейчас подобное происходит, например, с российской фирмой "Микрон".

К сожалению, без международного сотрудничества в отрасли микроэлектроники реализовать ни один проект невозможно, заключает генеральный директор.