Стоит ли доплачивать за MacBook с M4 Pro вместо M3 Pro

Опубликовано 13 ноября 2024, 17:151 мин.
Стоит ли доплачивать за MacBook с M4 Pro вместо M3 ProНовинка сильно превзошла М3 Pro по мощности
MacBook Pro на процессорах M3 Pro и M4 Pro сравнили. На YouTube-канале Max Tech протестировали в разных бенчмарках MacBook 14″ на М3 Pro и М4 Pro.
Во всех тестах MacBook Pro 14″ на М4 Pro показал результат лучше. Причём иногда он превосходил М3 Pro на 50% или около того. Например, в Lightroom, Logic Pro X, Cinebench 2024. Результаты вы можете посмотреть ниже.
Греется, правда, новый MacBook Pro 14″ (М4 Pro) чуть сильнее, чем модель на М3 Pro (38 градусов по Цельсию против 34 градусов). То же самое касается автономности: энергоэффективность у новинки хуже.
Вывод
У М4 Pro — один из самых впечатляющих приростов в производительности по сравнению с прошлым годом. С точки зрения аппаратного обеспечения у MacBook Pro 14″ на М4 Pro мало что изменилось, кроме Thunderbolt 5. Но вы равно получаете кучу возможностей и очень мощный процессор при покупке новинки.
Источник: Max Tech
Автор:Валерия Филимонова
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