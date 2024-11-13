Стоит ли доплачивать за MacBook с M4 Pro вместо M3 Pro

Во всех тестах MacBook Pro 14″ на М4 Pro показал результат лучше. Причём иногда он превосходил М3 Pro на 50% или около того. Например, в Lightroom, Logic Pro X, Cinebench 2024. Результаты вы можете посмотреть ниже.

Греется, правда, новый MacBook Pro 14″ (М4 Pro) чуть сильнее, чем модель на М3 Pro (38 градусов по Цельсию против 34 градусов). То же самое касается автономности: энергоэффективность у новинки хуже.