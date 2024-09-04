Стоит ли покупать бюджетный планшет с 12.1″ Xiaomi Redmi Pad Pro

В комплекте с планшетом Redmi Pad Pro вы получите зарядку на 33 Вт, краткое руководство, ключ, кабель. Собрано устройство хорошо, корпус у него из металла. Есть поддержка чехла-клавиатуры, но лучше его не брать, так как получается в комплекте с планшетом очень дорого.

Экран у новинки — IPS, с диагональю 12,1 дюйма, разрешением 2560×1600, поддержкой Dolby Vision, частотой обновления экрана 120 Гц. Максимальная яркость 435 люксов. Для пользования планшетом дома этого вполне хватит. Автояркость у него работает хорошо.

Работает Redmi Pad Pro на процессоре Snapdragon 7S Gen 2. Оперативная память у него на 6/8 ГБ, внутренняя — на 128/256 ГБ. Операционная система — Android 14. Результаты тестирования планшета — ниже на изображениях.

Ёмкость аккумулятора у Redmi Pad Pro — 10 000 мА*ч. В PS Mark устройство выдало 4 часа 45 минут. Но если использовать автоподбор частоты, а не ставить на 120 Гц, то в тесте будет 10 часов работы.

До 100% заряжается планшет за 1 час 50 минут. За 1 час на YouTube ушло 25% заряда, в играх за 1 час в среднем уходит 35%. Сенсорный отклик в целом неплохой, но яркость сбрасывается через 15 минут в Genshin Impact.

Основная и фронтальная камера имеют по 8 МП. Обе могут записывать видео в 1080p 30 к/с. С примерами фото вы можете ознакомиться ниже.

Из минусов планшета ведущий назвал плохую оптимизацию расхода заряда аккумулятора при 120 Гц, небольшую яркость, отсутствие спутниковой навигации, отсутствие места под СИМ-карту в слоте, несимметричное расположение разъёма для наушников и для зарядки, плохой результат в тесте памяти.