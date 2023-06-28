Стоит ли покупать рекордно мощный планшет OnePlus Pad

Ведущий YouTube-канала «Польза NET» проверил в работе планшет OnePlus Pad. Действительно хорошей покупкой эта модель станет для тех, кому нужен качественный звук, огромный экран и экосистема.

В коробке с планшетом вы получите краткое руководство, кабель USB-C, блок питания на 67 Вт. У ведущего при этом именно глобальная версия OnePlus Pad.

Сборка у планшета качественная. Корпус выполнен у него из алюминиевого сплава. Однако он маркий, поэтому лучше к нему сразу купить чехол.

Также OnePlus Pad оснащён стереодинамиками, но у него нельзя расширить объём памяти при помощи карты памяти.

У планшета есть IPS LCD-дисплей на 11,61 дюйма. На солнце автояркости вам не будет хватать, но в помещении её более чем достаточно. Частота обновления экрана у планшета - до 144 Гц.

Стоит на OnePlus Pad процессор MediaTek Dimensity 9000. Операционная система здесь - Android 13. Работает всё быстро и без микрофризов. Объём оперативной памяти составляет у планшета 8 или 12 ГБ, постоянной - 128 или 256 ГБ.

Ёмкость аккумулятора - 9510 мА*ч. Заряжается планшет за 1 час 11 минут. При просмотре YouTube в течение одного часа на максимальной яркости теряется 8% заряда, при прохождении игр с одновременным стримингом на Twitch - 31% заряда за час. Играть на этом планшете было комфортно.