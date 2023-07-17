Стоит ли сегодня покупать iPad 10 (2022)И что в нём особенного
В одном из выпусков на YouTube-канале «Нудный Обзорщик» ведущий рассказал о характеристиках Apple iPad 10 (2022) и проверил его в реальной работе.
Сейчас базовую модель iPad 10 (2022) без симки вы сможете приобрести где-то за 38-40 тысяч рублей. Но есть ли смысл тратиться?
За эти деньги вы получите Touch ID (в кнопке включения). И это, кстати, очень удобно. Дисплей планшета также имеет диагональ 10,9 дюйма, плотность - 264 пикселя, яркость - 500 нит. Есть здесь также поддержка Apple Pencil 1-го поколения. Но вам для этого придётся покупать специальный переходник.
Также при использовании планшета на улице вам может не хватить яркости.
Стоит на планшете чип А14. И его вам хватит на многие приложения и игры. Как минимум - на одновременный запуск нескольких приложений и на монтаж 4К-видео.
Основная камера у iPad 10 (2022) всего одна, но у неё тоже много возможностей. Она имеет автофокус, пятикратный цифровой зум, может делать панорамные снимки, серийные снимки, автоматически стабилизирует изображение. Вы также сможете записать замедленное видео в 1080p 120 или 240 к/с. Фронталка у планшета имеет разрешение 12 МП и угол обзора 122 градуса. Примеры снимков - выше.
По части автономности планшета вам хватит на один день. А если вы любите игры - всего на несколько часов.
Заряжается iPad 10 (2022) при помощи блока питания на 20 Вт.