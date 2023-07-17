Стоит ли сегодня покупать iPad 10 (2022)

Сейчас базовую модель iPad 10 (2022) без симки вы сможете приобрести где-то за 38-40 тысяч рублей. Но есть ли смысл тратиться?

За эти деньги вы получите Touch ID (в кнопке включения). И это, кстати, очень удобно. Дисплей планшета также имеет диагональ 10,9 дюйма, плотность - 264 пикселя, яркость - 500 нит. Есть здесь также поддержка Apple Pencil 1-го поколения. Но вам для этого придётся покупать специальный переходник.

Также при использовании планшета на улице вам может не хватить яркости.